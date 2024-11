Ukoronowanie sezonu wyścigów konnych na świecie. Polsat Sport pokaże Breeders' Cup Classic

Breeders' Cup Classic to wyścig rangi G1 dla koni pełnej krwi w wieku 3 lat i starszych, rozgrywany na dystansie 1 i 1/4 mili (około 2 kilometrów). W przeciwieństwie do takich wyścigów jak Kentucky Derby, Breeders' Cup nie jest przypisany do jednego toru. Co roku gospodarzem jest inny tor, co pozwala na przyciągnięcie fanów z różnych części USA. O tym, jak ważne jest to wydarzenie, może świadczyć fakt, iż często zwycięzca w Breeders' Cup często zapewnia miejsce w Hall of Fame dla koni i ich dżokejów, co czyni te wyścigi wyjątkowo znaczącymi pod względem kariery sportowej.

Ze względu na niezwykłą jakość startujących w nim koni, bardzo trudno wskazać jest faworyta, a najlepiej świadczy o tym edycja z 1993 roku, która zakończyła się największym zaskoczeniem w historii Breeders' Cup - wygrał wówczas Arcangues pod dżokejem Jerrym Baileyem, a za 2 dolary, postawione na taki scenariusz, płacono aż 260,20 dolarów, co do dziś pozostaje rekordem tej gonitwy.

Classic określany jest obecnie mianem czwartej części amerykańskiego Wielkiego Szlema, w którego skład wchodzą jeszcze gonitwy z tradycyjnej Potrójnej Korony (Kentucky Derby, Preakness Stakes i Belmont Stakes). Pierwszym koniem, który sięgnął po Szlema w tej konfiguracji, był American Pharaoh, który w 2015 roku do Potrójnej Korony dołożył zwycięstwo w Breeders' Cup Classic. Wcześniej, bo w 1941 roku, "Poczwórną koronę" zdobył Whirlaway, tyle że wówczas czwartą gonitwą zaliczaną do tego cyklu był Travers Stakes.

Rekordzistą wśród koni jest Tinzow, który jako jedyny wygrał Classic dwukrotnie (2000, 2001). Wśród dżokejów po 5 zwycięstw mają na koncie Chris McCarron i wspomniany już Jerry Bailey, a spośród trenerów najwięcej wygranych ma Bob Baffert (4).

Faworytem tegorocznej gonitwy jest japoński Forever Young (dżokej Ryusei Sakai), który w tym roku wygrał między innymi Saudi Derby, UAE Derby i Japan Dirt Classic, a w Kentucky Derby uplasował się na 3. miejscu, ale godnym rywalem może być dla niego choćby Highland Falls, który w 2024 roku triumfował w wyścigach na torach Churchill Downs, Ellis Park, Fair Grounds i Saratoga (gonitwa Grupy 1 Jockey Club Gold Cup 2024). Nie można także zapomnieć o koniu z Europy - jednym z głównych pretendentów w Breeders’ Cup Classic jest City of Troy, trenowany przez Aidana O’Briena, który wygrał prestiżowy Juddmonte International Stakes i ma imponujące osiągnięcia na Starym Kontynencie.

Breeders' Cup to prawdziwe święto wyścigów konnych, które przyciąga największe talenty i najlepiej wytrenowane konie, a jego rozmach i prestiż sprawiają, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na wyścigowym kalendarzu.

Transmisja Breeders' Cup Classic 2024 w nocy z 2 na 3 listopada w Polsacie Sport Premium 2. Początek o 24.00.

Robert Iwanek, Annamaria Sobierajska