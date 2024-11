Aryna Sabalenka awansowała do półfinału WTA Finals! Kolejny dobry mecz Białorusinki

Liderka światowego rankingu mocno weszła w to spotkanie. Błyskawicznie wygrała cztery pierwsze gemy, zapewniając sobie ogromny komfort gry. Światełkiem nadziei dla Paolini mógł być fakt, że jej również udało się przełamać Białorusinkę. Na jej nieszczęście - tylko jeden raz, a to było zbyt mało, by myśleć o zwycięstwie w tym secie. Sabalenka wygrała go 6:3.

Drugi set przebiegał już zupełnie inaczej. To do Paolini należał początek tej partii, choć trzeba przyznać, że Sabalenka podała jej pomocną dłoń, popełniając dwa podwójne błędy przy swoim serwisie. Później Białorusinka zaczęła wracać do swojego rytmu i po chwili było już 2:2. 26-latka z Mińska nie była tak skuteczna jak zazwyczaj, a panie po raz kolejny zaczęły się wzajemnie przełamywać. W końcówce Włoszka zaczęła "rosnąć" na korcie, ale Sabalenka potrafiła w porę na to odpowiedzieć. Obroniła dwie piłki setowe, wygrała przy serwisie rywalki, a następnie sama zwieńczyła dzieła.

To już druga wygrana Sabalenki w tegorocznym WTA Finals. Tym samym Białorusinka zapewniła sobie awans do kolejnej rundy turnieju. O wyjście z grupy bezpośrednio zawalczą Paolini i Qinwen Zheng. Jelena Rybakina zakończy zmagania na fazie grupowej.

Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini 6:3, 7:5