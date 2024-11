9 meczów, 0 punktów, 2:111 w bramkach. Czy to najgorszy start sezonu w historii futbolu?

W poprzednim sezonie Tuv zajął 5. miejsce w rozgrywkach i bez problemu utrzymał się w ekstraklasie Mongolii. Problemy finansowe klubu sprawiły jednak, że z zespołu odeszli wszyscy zawodnicy, którzy stanowili o jego sile.

ZOBACZ TAKŻE: Strzał do bramki jak z popularnej kreskówki! Aż ciężko uwierzyć w siłę pędu tej piłki

Aby w ogóle wystartować w lidze w rozgrywkach 2024/2025, Tuv Azarganuud musiał naprędce sklecić skład z juniorów i dostępnych piłkarzy z niższych lig. Drużyna przystąpiła do rozgrywek, ale o wynikach wszyscy w klubie z pewnością chcieliby szybko zapomnieć.

Po 9 rozegranych spotkaniach "Konie" są czerwoną latarnią ligi, nie mając na koncie choćby punktu i legitymując się bilansem bramkowym 2:111. Tak, to nie pomyłka: drużyna traci średnio ponad 10 goli na mecz!

Na inaugurację sezonu, który w Mongolii rozpoczął się w połowie sierpnia, Tuv przegrał 0:14. W następnych meczach przegrywał kolejno: 0:7, 0:4, 0:13, 0:21, 0:12. Na pierwszego strzelonego gola kibice piątej drużyny poprzednich rozgrywek musieli czekać aż do 7. kolejki, ale trafienie to na niewiele się zdało, bo najgorszy zespół mongolskiej ekstraklasy przegrał 1:11. Bilans ekipy uzupełniają porażki 0:9 i 1:20. To ostatnie starcie zasługuje zresztą na specjalną uwagę, gdyż Brera Ilch urządziła sobie prawdziwą kanonadę, choć... od 20. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla jednego ze swoich zawodników.

Działacze Tuv Azarganuud będą mieli mnóstwo czasu na przemyślenia, co dalej, gdyż w Mongolii trwa obecnie przerwa zimowa.