Przełomowe wieści w sprawie Bartosza Kurka! Na to czekali kibice

Po kilku tygodniach przerwy spowodowanej urazem oka, Kurek ponownie dołączył do treningów z zespołem. Kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle intensywnie pracuje nad powrotem do pełnej sprawności, jego kondycja fizyczna jest regularnie sprawdzana przez zespół medyczny klubu.

Do kontuzji doszło 14 września podczas meczu 1. kolejki PlusLigi, w którym podopieczni trenera Andrei Gianiego zmierzyli się z PGE Projektem Warszawa. W trakcie jednej z akcji piłka, odbita przez libero Erika Shojiego, trafiła atakującego prosto w oko. Uraz okazał się na tyle poważny, że zawodnik musiał opuścić boisko i trafił do szpitala, gdzie spędził kilka dni.

Pod nieobecność 36-latka, kędzierzynianie mieli trudności z utrzymaniem wysokiej formy. Zespół musiał radzić sobie bez swojego kapitana, co wpłynęło na wyniki w lidze. W trakcie jego absencji, ZAKSA wygrała 6 z 10 meczów, co obecnie daje im piąte miejsce w tabeli ligowej. Miejsce Kurka zajął młody Mateusz Rećko, który mimo braku doświadczenia w PlusLidze, starał się sprostać wyzwaniu zastąpienia wicemistrza olimpijskiego.

- Informujemy, że od początku bieżącego tygodnia Bartosz Kurek wrócił do treningów z zespołem. Powrót kapitana to dla naszej drużyny duże wzmocnienie, a sam Bartosz intensywnie pracuje nad odzyskaniem pełnej formy. Jednocześnie sztab medyczny klubu monitoruje jego stan zdrowia, aby zapewnić mu jak najbezpieczniejszy i efektywny powrót do gry na najwyższym poziomie. Przypomnijmy, że Bartosz Kurek pauzował z powodu urazu oka, którego doznał podczas meczu 1. kolejki PlusLigi rozgrywanego 14 września, w którym ZAKSA grała z PGE Projektem Warszawa - poinformował klub.