A jednak sensacja! Trump przegrał. Niesamowita końcówka

Snookerowy turniej International Championship wchodzi w decydującą fazę. Niespodziewanie z zawodami pożegnał się Judd Trump, jeden z faworytów do końcowego triumfu. Trump sensacyjnie przegrał z faworytem lokalnej publiczności Xu Si.

Lider światowego rankingu w snookerze pożegnał się z turniejem już na etapie 1/8 finału. Si wygrał 6:4 i niespodziewanie wyeliminował Anglika. Choć Trump prowadził 3:2 i 4:3, ostatecznie końcówka należała do 26-latka i to on triumfował w tym spotkaniu.

To nie jedyna niespodzianka podczas International Championship. Wcześniej z zawodami pożegnał się między innymi legendarny Ronnie O'Sullivan. W czwartek swój mecz przegrał natomiast inny słynny zawodnik, John Higgins.

W International Championship 2024 nie grał Antoni Kowalski, jedyny polski przedstawiciel w gronie zawodowców. Polski snookerzysta nie przeszedł kwalifikacji, przegrywając 1:6 z Guoqiang He.

Tytułu z zeszłego roku bronił Chińczyk Anda Zhang. Bronił, gdyż już odpadł z tegorocznej edycji - na tym samym etapie, co Trump. Zhang przegrał 1:6 ze swoim rodakiem Lyu Haotianem.

