Radosław Piesiewicz: To była niesamowita chwila

Za nami pierwsze ślubowanie polskich olimpijczyków przed igrzyskami w Paryżu. Podczas uroczystości pojawiło się wiele znakomitości świata sportu, a wśród nich nie mogło zabraknąć prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. - Niesamowita chwila. Mam nadzieję, że to ślubowanie przejdzie do historii i liczę na dobre występy naszych olimpijczyków w Paryżu - powiedział Piesiewicz.

Do rozpoczęcia igrzysk został już tylko nieco ponad tydzień. W czwartek 18 lipca doszło do pierwszego ślubowania polskich zawodników przed wylotem do Paryża. Tego dnia nominacje do Olimpijskiej Reprezentacji Polski Paryż 2024 odebrali przedstawiciele: łucznictwa, lekkiej atletyki, kajakarstwa slalomowego, kajakarskiego sprintu, wspinaczki sportowej, pięcioboju nowoczesnego, strzelectwa sportowego, podnoszenia ciężarów oraz zapasów.



Uroczystość mogła być wyjątkowa także dla Radosława Piesiewicza, który zdradził powody szybszego bicia serca podczas ceremonii. - To było moje pierwsze ślubowanie w roli prezesa PKOl przed igrzyskami olimpijskimi. Niesamowita chwila. Mam nadzieję, że to ślubowanie przejdzie do historii i liczę na dobre występy naszych olimpijczyków w Paryżu - powiedział Piesiewicz.



Uroczystość odbywała się w bardzo radosnej atmosferze. Polacy, którzy pojadą do Francji w ponad 200-osobowym składzie liczą na dwucyfrową liczbę medali. A jakie przewidywania prezesa PKOl?



- Czując ich energię, patrząc na naszych sportowców, widzę, że są optymistycznie nastawieni. Są tak gotowi, że tych medali będzie dużo. Cieszy to, że są tak przygotowani. To sama radość obserwować ich w takiej chwili - dodał Piesiewicz.