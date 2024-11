Zieliński i Nys do tej pory podczas rywalizacji we Francji rozegrali tylko jedno starcie. Ich rywalami byli Robin Haase i Lucas Miedler. To był bardzo wyrównany mecz, o wyniku którego musiał zadecydować super tie-break. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił polsko-monakijski duet.

Teraz naprzeciwko Zielińskiego i Nysa staną Sander Arends i Luke Johnson. Czy Holender i Brytyjczyk będą w stanie postawić się wyżej notowanym przeciwnikom?





Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Hugo Nys - Sander Arends/Luke Johnson na Polsatsport.pl.