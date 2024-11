Feio od razu zaprzeczył. Zdecydowana reakcja. "Nie chcemy wymówek"

Legia świetnie rozpoczęła zmagania w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Warszawianie najpierw ograli 1:0 Real Betis, a później rozbili na wyjeździe 3:0 TSC Backa Topola. Po dwóch kolejkach mają komplet punktów i poważnie liczą się w walce o awans do fazy pucharowej.

ZOBACZ TAKŻE: Tragedia na stadionie Bayernu. Kibic zmarł podczas meczu LM. Jest oświadczenie



W trzeciej serii gier ich rywalem będzie Dynamo Mińsk. Białorusini znajdują się na przeciwległym biegunie tabeli LK - przegrali oba mecze i mają zero punktów na koncie. Trener Legii Goncalo Feio przestrzegał jednak w rozmowie z Pawłem Ślęzakiem z Polsatu Sport przed lekceważeniem przeciwnika i podkreślał ich atuty.



- To jest rywal dobrze zorganizowany. W lidze zanotowali aż 17 czystych kont, co dużo mówi o ich grze obronnej. W europejskich pucharach co prawda przegrali oba spotkania, ale za każdym razem były to bliskie wyniki - powiedział Portugalczyk.

Nasz reporter zapytał też szkoleniowca Legii o narastające zmęczenie jego piłkarzy. W ostatnim czasie Legia rozgrywa mecze co trzy dni.



- Analizujemy parametry, natomiast nie ma mowy o zmęczeniu, nie dopuszczamy do siebie takich myśli. Przed nami dwa mecze, po których zakończymy maraton spotkań i będzie nieco oddechu podczas przerwy reprezentacyjnej. Mamy wszelkie narzędzia do regeneracji i profesjonalny sztab, więc nie chcemy wymówek - zapewnił Feio.



Transmisja meczu Legia Warszawa - Dynamo Mińsk od godz. 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia w Polsacie Sport Premium 1 o godz. 17.00.