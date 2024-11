Pewna wygrana Radomki

Do zwycięstwa radomianki poprowadziły Maria Jordanowa (16 punktów) i Monika Gałkowska (15). Czeszki postawiły się tylko w trzeciej partii, w której prowadziły już 19:15, a w końcówce 23:22. Trzy ostatnie akcje gospodynie zamieniły na punkty i do awansu do kolejnej rundy potrzebują wygrania dwóch setów.

Na zwycięzcę tej pary w 1/8 finału czeka szwajcarski Viteos Neuchatel UC, który miał wolny los.

BS, PAP