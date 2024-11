Gdzie obejrzeć mecze siatkówki w czwartek?

Jako pierwsze swoje zmagania rozpoczną zawodniczki z Radomia, które będą rywalizowały w Pucharze CEV. Rywalkami polskiego będzie Dukla Liberec. Czeska drużyna plasuje się obecnie na czwartym miejscu w rodzimych rozgrywkach, a polska w Tauron Lidze - piąta.

Później odbędą się dwa mecze Ligi Mistrzyń - najpierw BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała zagra z Allianz MTV Stuttgart, a następnie Imoco Volley Conegliano podejmie Mladost Zagrzeb.

Drużyna z Bielska-Białej wróci do Champions League po 13 latach przerwy. Ostatni raz rywalizowała w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na Starym Kontynencie w sezonie 2010/2011. Pierwszą przeszkodą brązowych medalistek TAURON Ligi na drodze do ponownego zaistnienia w Europie będzie mistrz Niemiec. Allianz Stuttgart w ubiegłej edycji LM dotarł do ćwierćfinału, w którym stoczył wyrównany, choć przegrany dwumecz z silnym Fenerbahce Stambuł.

Wieczorem Joanna Wołosz, Martyna Łukasik i ich koleżanki z Conegliano rozpoczną zmagania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Na drodze utytułowanego włoskiego potentata stanie chorwacki Mladost Zagrzeb. Nikt nie spodziewa się, by przyjezdne były w stanie odebrać ubiegłorocznym zwyciężczyniom punkty.

Na drugim ekranie fani będą musieli włączyć jedyne tego dnia starcie w PlusLidze. Beniaminek z Będzina zmierzy się z PSG Stalą Nysa. Kto zgarnie cenne punkty do ligowej tabeli?

Gdzie obejrzeć czwartkowe mecze siatkówki? Transmisja Ligi Mistrzyń, Pucharu CEV, PlusLigi

MOYA Radomka Radom - Dukla Liberec, Polsat Sport Fight, godz. 17:25

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Allianz MTV Stuttgart, Polsat Sport 2, godz. 17:45

Imoco Volley Conegliano - Mladost Zagrzeb, Polsat Sport 3, godz. 20:15

Nowak-Mosty MKS Będzin - PSG Stal Nysa, Polsat Sport 2, godz: 20:30