PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

"Pasy" już można określić mianem jednej z największych niespodzianek pierwszej części sezonu. Krakowianie zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów, a do lidera Lecha Poznań tracą tylko dwa.

ZOBACZ TAKŻE: Kluczowi zawodnicy pozostaną w Legii Warszawa? Dyrektor sportowy zdradził plany

Drużyna Dawida Kroczka zdobyła już 30 bramek – najwięcej spośród wszystkich zespołów, a jej mecze zazwyczaj mają interesujący przebieg. Trener przyznał jednak, że w klubie nie ma nadmiernej ekscytacji pozycją w tabeli.

"Jesteśmy na tyle rozsądną drużyna, że skupiamy się na tym, co mamy najbliżej. Cel na ten sezon jest jasno określony – miejsce w ósemce, a wszystko co będzie ponad to, będzie działało na naszą korzyść. Jeśli wygrywamy jeden, drugi mecz, to nikt nie popada w euforię. W naszej piłce często nastroje są od ściany do ściany, od euforii do rozpaczy. U nas ustabilizowaliśmy to i prościej jest działać. Oczywiście kwestia nastawienie jest jasna – chcemy wygrać każde spotkanie. Jak będzie możliwość walki o wyższe cele, to czemu nie?" – podkreślił Kroczek.

Sytuacja kadrowa Cracovii nie jest do końca jasna. Dwa ostatnie mecze z powodu kontuzji opuścił napastnik Mick van Buren, a w spotkania w Gdańsku nie dokończył stoper Virgil Ghita. To już trzeci środkowy obrońca, po Kamilu Gliku i Jakubie Jugasie, który ma problemy zdrowotne. W tej formacji kołdra robi się już naprawdę krótka. Z Lechią na środek defensywy został przesunięty pomocnik Patryk Sokołowski. Czy Van Buren i Ghita będą do dyspozycji w sobotę?

"Trenowali w tym tygodniu, robimy wszystko, aby znaleźli się w kadrze meczowej" – wyjaśnił szkoleniowiec Cracovii.

GKS Katowice miał niezły początek sezonu, ale ostatnio wpadł w mały kryzys, w trzech ostatnich meczach zdobył tylko jeden punktów. W poprzedniej kolejce katowiczanie przegrali u siebie z Koroną Kielce 1:2 i spadli na 12. miejsce w tabeli. Podopieczni Rafała Góraka z niedawnej wizyty w Krakowie mają jednak znakomite wspomnienia, gdyż właśnie na stadionie Cracovii, na którym mecze rozgrywa także Puszcza, rozgromili zespół z Niepołomic aż 6:0.

Kroczek zwrócił uwagę, że w katowickim klubie panuje stabilizacja na stanowisku trenera.

"Rafał Górak wykonuje ciężką pracę, która zasługuje na szacunek. Przeżył ciężkie momenty i wyszedł z kryzysu, Zespół gra w systemie 1–3–4–3, bardzo podobnym do naszego. Bazuje na intensywności, próbie odbioru piłki na połowi przeciwnika. Będzie to więc gra system na system, ale ktoś może znajdzie detal, dzięki któremu można zaskoczyć przeciwnika" – zaznaczył.

Dobra gra Cracovii przyciąga na trybuny coraz więcej kibiców. Władze klubu dokładają sporo starań, aby uatrakcyjnić wizytę na stadionie. Sobotni mecz, który rozpocznie się o godz. 14.45, odbędzie się pod hasłem „Cracovia dla Niepodległej” w związku ze zbliżającą się 106. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed stadionem będzie stworzona strefa wojskowa. Przybyli będą mogli zobaczyć sprzęt wojskowy i spotkać się z żołnierzami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - GKS Katowice od godziny 14.45 na Polsatsport.pl.

IM, PAP