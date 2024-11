Przeżył zamach na swoje życie i został legendą. Oto historia dominatora

Phar Lap - krótka biografia



Phar Lap to koń wyścigowy pełnej krwi angielskiej, który przyszedł na świat 4 października 1926 roku w Nowej Zelandii. Przez blisko sześć lat z powodzeniem trenował i brał udział w wyścigach organizowanych w Australii. To tam stał się prawdziwą legendą, dominując i sięgając po najważniejsze zwycięstwa.

Phar Lap był synem Night Raid i Entreaty. Jego imię w polskim tłumaczeniu oznacza błysk nieba. Przez kibiców nazywany był Cudownym Koniem czy też końskim cudem Australii.

Jego trener podjął ryzyko



Trenerem i współwłaścicielem konia Phar Lap był Harry Telford. Co ciekawe trenował go za darmo, ponieważ biznesmen David J. Davis nie wierzył w jego możliwości. Odmówił finansowania treningów. Telford podjął jednak ryzyko i zdecydował się na zapłatę w udziałach z wygranych. Po latach okazało się, że to się opłaciło.

Wielkie zwycięstwa Phar Lapa



Jako koń wyścigowy Phar Lap napisał piękną historię. Startował w 51. Wyścigach, wygrał aż 37. To fantastyczna statystyka. Początki jednak nie były udane. W pierwszym biegu Phar Lap dobiegł jako ostatni. Kolejne trzy to dalej brak miejsc na podium i coraz więcej wątpliwości. Przyszłość Phar Lapa jako konia wyścigowego stanęła pod znakiem zapytania. Karta się jednak odwróciła.

Pierwsze zwycięstwo wyścigowe miało miejsce 27 kwietnia 1929 roku w Maiden Juvenile Handicap pod dżokejem Jackiem Bakerem. Później było już tylko lepiej. W latach 1929-1932 koń odniósł wiele spektakularnych zwycięstw. Do największych z nich należą m.in.:

· Craven Plate (1929, 1930, 1931),

· WS Cox Plate (1930, 1931),

· Hill Stakes (1930, 1931),

- Melbourne Stakes (1930, 1931),

· Chelmsford Stakes (1930),

· Chipping Norton Stakes (1930),

· Melbourne Cup (1930),

· AJC Plate (1930),

· Underwood Stakes (1931),

· Futurity Stakes (1931),

· St. George Stakes (1931).

Przeżył zamach na swoje życie



Dokładnie 1 listopada 1930 roku miał miejsce zamach na życie Phar Lapa. Nieznany sprawca strzelał do niego po jednym z treningów. Na szczęście chybił. Koń był wtedy w ścisłej australijskiej czołówce. Phar Lap wyszedł z zamachu bez szwanku i ze swoimi dżokejami sięgał po kolejne sukcesy.

Śmierć Phar Lapa



Phar Lap zmarł 5 kwietnia 1932 roku. Koń zmagał się z wysoką gorączką i poważnymi dolegliwościami bólowymi. Zmarł w ciągu kilku następnych godzin. Prawdopodobnie doszło otrucia. Niestety, nie znaleziono sprawców.

Historia Phar Lapa będzie i jest wiecznie żywa. Dosłownie. Jego zakonserwowane ciało znajduje się w Muzeum Melbourne, szkielet w Muzeum Narodowym Nowej Zelandii Te Papa Tongarewa, a serce w Muzeum Narodowym Australii w Canberze. Na podstawie jego historii nakręcono również film pod tytułem „Phar Lap”, który miał premierę w 1983 roku. To prawdziwa legenda.