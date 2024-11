Sensacja w Turynie wisi w powietrzu. Czwarty tenisista świata na musiku (SCENARIUSZE)

Przed nami druga kolejka spotkań grupy A w turnieju ATP Finals 2024 w Turynie. Już dziś awans do najlepszej czwórki turnieju może zagwarantować sobie jeden z głównych faworytów do zwycięstwa całych rozgrywek. Z turniejem już po fazie grupowej może z kolei pożegnać się 4. tenisista świata. Oto co czeka nas na kortach Pala Alpitour we wtorkowe popołudnie.

Tegoroczna edycja turnieju ATP Finals jest jedną z najbardziej wyrównanych w historii rozgrywek. Po pierwszej kolejce spotkań, w obu grupach doszło do sporych niespodzianek. Wciąż szansę na awans zachowała cała ósemka uczestników, ale ten stan rzeczy może zmienić się po wtorkowych zmaganiach w grupie A.

W niedzielę odbyła się pierwsza seria gier w grupie Ilie Nastase. Pewne zwycięstwa w dwóch setach zanotowali lider rankingu ATP - Jannik Sinner, oraz znajdujący się w znakomitej formie, Taylor Fritz. Włoch bez problemu ograł Aleksa de Minaura. Z kolei Amerykanin poradził sobie z 4. tenisistą rankingu - Daniiłem Miedwiediewem, momentami doprowadzając Rosjanina do frustracji i bezsilności na korcie.

Obaj zwycięzcy niedzielnych meczów powalczą we wtorek o być może bezpośredni awans do półfinału. Wszystko zależeć będzie od rezultatu starcia dwóch przegranych niedzielnej serii gier - Miedwiediewa z de Minaurem. Jeżeli Australijczyk pokona Rosjanina, a Sinner sięgnie po wygraną nad Fritzem, Włoch nie tylko znajdzie się w najlepszej czwórce turnieju, ale zapewni sobie także pierwsze miejsce w grupie. Na awans do półfinału, ale niekoniecznie z pozycji lidera grupy, Sinner może liczyć w przypadku zwycięstwa nad Fritzem i wygranej Miedwiediewa.

Zdaniem wielu, Sinner jest zdecydowanym faworytem w pojedynku z Amerykaninem. Dwa miesiące temu Włoch ograł rywala w finale wielkoszlemowego US Open.





Co się jednak stanie, w przypadku zwycięstwa Fritza nad Sinnerem? Wówczas Amerykanin będzie pewny awansu do najlepszej czwórki a w przypadku wygranej Miedwiediewa nad De Minaurem, zakończy zmagania na pierwszym miejscu w grupie. Urodzony w Kalifornii tenisista zakwalifikuje się do fazy pucharowej po dwóch kolejkach również w przypadku dwusetowego triumfu nad Sinnerem i trzysetowej wygranej Australijczyka.

Najważniejszy będzie jednak pojedynek o godzinie 14:00, czyli starcie Miedwiediewa z de Minaurem. Rosjanin może odpaść z turnieju, a szanse na to są całkiem spore. W przypadku wygranej Sinnera i porażki 4. tenisisty świata z Australijczykiem, Miedwiediew pożegna się z kortami Pala Alpitour już po dwóch meczach. Taki scenariusz byłby sensacją, ale po poniedziałkowej, gładkiej porażce Carlosa Alcaraza z Casperem Ruudem wiemy, że w turnieju finałowym w Turynie wszystko może się wydarzyć.

Transmisje zmagań w ATP Finals 2024 na sportowych antenach Polsatu. Relacje i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

