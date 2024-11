Jordaan aresztowany. Jest oskarżony o nadużycia

73-letni Jordaan jest oskarżony o wykorzystanie około 1,3 miliona randów (ponad 72 tys. dolarów) z funduszy SAFA na zatrudnienie firmy public relations i prywatnej firmy ochroniarskiej dla własnej korzyści.

Rzeczniczka policji Katlego Mogale podała, że aresztowanie nastąpiło po akcji specjalnej jednostki śledczej w biurach SAFA w marcu. Wówczas skonfiskowano różne gadżety elektroniczne i pliki w celu dalszego zbadania.

„To wynik intensywnego dochodzenia prowadzonego przez specjalna jednostkę z siedzibą w Johannesburgu w sprawie zarzutów oszustwa i kradzieży na kwotę 1,3 miliona randów” – dodała Mogale.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek reaguje po hitach Ekstraklasy i apeluje o zmiany! "Nieprofesjonalny i nieakceptowalny"

Działacz w latach 1994-1997 zasiadał w parlamencie Republiki Południowej Afryki. Szybko zyskał szacunek za swoją pracę. Pomógł wygrać przetarg na organizację mistrzostw świata 2010 w RPA. Trzy lata po mundialu został wybrany na prezesa Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej.

Jordaan jest poddawany coraz większej kontroli w związku z trwającymi oskarżeniami o niewłaściwe zarządzanie i korupcję w południowoafrykańskiej piłce nożnej. Utrzymuje, że jest niewinny i podobno będzie ubiegał się o czwartą kadencję jako prezydent SAFA.

Krytycy Jordaana wezwali go do rezygnacji, wskazując na brak kwalifikacji męskiej reprezentacji do mistrzostw świata od 2010 roku, a także na pogarszającą się infrastrukturę krajowego futbolu.

KN, PAP