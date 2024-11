Kolejne zwycięstwo Zvereva w ATP Finals

Starcie tenisistów, którzy rozpoczęli turniej w Turynie od wygranych, było zacięte i wyrównane od początku do końca. W pierwszym secie żaden z nich nie zanotował ani jednego break-pointa, jedynie dwa przegrane serwisy w tie-breaku kosztowały Ruuda zwycięstwo w tej partii. W drugiej odsłonie wynik rozstrzygnął się wcześniej, chociaż dopiero w ósmym gemie Zverev wykorzystał jedynego w tym meczu break-pointa, co wystarczyło mu do triumfu.

ZOBACZ TAKŻE: Czerwony alarm w Maladze, mecz z udziałem Świątek odwołany. Jest komunikat

To czwarte zwycięstwo Niemca nad Norwegiem przy tylko dwóch porażkach. Wcześniej w tym roku pokonał go także w półfinale wielkoszlemowego French Open. W finale w Paryżu przegrał później ze swoim piątkowym rywalem z Turynu - Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wcześniej w środę rozstawiony z numerem 3 Alcaraz pokonał grającego z "ósemką" Rosjanina Andrieja Rublowa 6:3, 7:6 (10-8) i przedłużył swoje szanse na awans do półfinału. Środowe rezultaty spowodowały, że o tym, kto wyjdzie z grupy, zadecydują ostatnie, piątkowe spotkania - Rublowa z Ruudem i Alcaraza ze Zverevem.

Na czwartek zaplanowano ostatnie mecze w grupie "Ilie Nastase". Amerykanin Taylor Fritz (nr 5) zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minaurem (7), a Włoch Jannik Sinner (1) z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (4). Wcześniejsze wyniki w tej grupie, podobnie jak w grupie "John Newcombe", spowodowały, że dopiero te spotkania wyłonią półfinalistów.

Już wcześniej z udziału w ATP Finals z powodu kontuzji wycofał się ubiegłoroczny triumfator Novak Djokovic (pokonał wówczas w finale Sinnera), który z dorobkiem siedmiu trofeów jest rekordzistą tej imprezy. Serb zajmuje obecnie szóste miejsce w światowym rankingu.

Z zawodników, którzy biorą udział w tegorocznym turnieju w ATP Finals triumfowali w przeszłości: dwukrotnie Zverev (w 2018 i 2021 roku), a raz Miedwiediew (2020).

BS, PAP