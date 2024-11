Pewna wygrana Asseco Resovii w europejskich pucharach

Resovia do Holandii pojechała po wygranej w pięciosetowym meczu z Treflem Gdańsk. W PlusLidze siatkarze z Rzeszowa nie zachwycają i po 11. kolejkach zajmują 9. miejsce. Orion na ligowym podwórku zanotował w miniony weekend pierwszą porażkę w tym sezonie.

Faworyzowana ekipa z Podkarpacia zaczęła dość spokojnie, co więcej Holendrzy prowadzili 11:9 i 15:13. Końcówka pierwszego seta to już dominacja rzeszowian i wygrana do 22.

Druga odsłona spotkania skończyła się takim samym wynikiem, chociaż miała inny przebieg. Goście prowadzili od początku do końca, nawet na chwilę nie dając przeciwnikom pomarzyć o niespodziance.

Najmniej emocji było w ostatnim, czyli trzecim secie. Tutaj przewaga polskiej drużyny była już bardzo wyraźna. Resovia wygrała ostatecznie 25:17 i całe spotkanie 3:0.

Do rewanżu dojdzie 20 listopada w Rzeszowie.

Orion Stars Doetinchem - Asseco Resovia 0:3 (22:25, 22:25, 17:25)

IM, Polsat Sport