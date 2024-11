Problemy reprezentacji Polski! Koniec zgrupowania dla dwóch zawodników

- Urazy wykluczają obu piłkarzy z gry w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Przemysław Frankowski doznał niewielkiego uszkodzenia jednego z mięśni przywodzicieli, a Michael Ameyaw zmaga się z pourazowym obrzękiem i bólem mięśnia dwugłowego uda. Badanie kliniczne oraz badania obrazowe pozwalają przewidywać ich powrót do gry za około dziesięć dni - powiedział lekarz kadry Jacek Jaroszewski, cytowany w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

To oznacza, że wymienieni zawodnicy nie pomogą drużynie w nadchodzących spotkaniach Ligi Narodów UEFA. Przypomnijmy, że ważą się losy pozostania Biało-Czerwonych w dywizji A. Przed podopiecznymi Michała Probierza starcia z Portugalią (na wyjeździe) i Szkocją (u siebie). Ich wyniki będą kluczowe dla przyszłości reprezentacji Polski.

Warto wspomnieć, że to nie jedyne kłopoty kadrowe Biało-Czerwonych podczas tego zgrupowania. W kadrze zabrakło Roberta Lewandowskiego, który podczas ligowego starcia Barcelony z Realem Sociedad doznał kontuzji pleców. Pojawiły się również doniesienia, że na problemy zdrowotne narzeka także Bartosz Kapustka. Aktualnie jednak wszystko wskazuje na to, iż pomocnik Legii będzie do dyspozycji trenera w najbliższych meczach.

Z Portugalczykami Polacy zmierzą się w piątek 15 listopada. Następnie w poniedziałek 18 listopada na PGE Narodowym zagrają ze Szkocją.