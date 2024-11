Wyjazdowa porażka BKS Bostik w Lidze Mistrzyń

W meczu 2. kolejki grupy E Ligi Mistrzyń siatkarek BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała przegrał na wyjeździe z rumuńskim zespołem CSO Voluntari 2005 0:3 (21:25, 17:25, 23:25). To pierwsza porażka bielszczanek w trwających rozgrywkach.

W meczu 1. kolejki LM bielszczanki pokonały u siebie niemiecki zespół Allianz MTV Stuttgart 3:1. W grupie jej rywalem jest jeszcze drużyna Savino Del Bene Scandicci.

W środowym spotkaniu pierwsze dwa punkty zdobyła drużyna z Rumunii. Szybko bielszczanki odrobiły straty (2:2) i wyszły na prowadzenie 6:2. CSO Voluntari 2005 nie pozwolił jednak, aby zawodniczki z Polski wypracowały sobie większą przewagę. Ostatni raz BKS w tym secie prowadził 14:13. Potem inicjatywę przejęły rywalki. Przy wyniku 24:21 ekipa z Bielska-Białej zepsuła zagrywkę.

O drugiej odsłonie tego spotkania podopieczne Bartłomieja Piekarczyka będą chciały pewnie jak najszybciej zapomnieć. Przegrywały 4:10, 7:15, 9:20. Pod koniec seta odrobiły kilka punktów straty, ale i tak wyraźnie przegrały 17:25.

Po skutecznym bloku Julity Piaseckiej jej zespół wyszedł w kolejnym secie na prowadzenie 1:0. Potem zacięta walka trwała do wyniku 15:15. Zespołowi z Rumunii udało się następnie odskoczyć na trzy punkty. Trener Piekarczyk starał się ratować sytuację i w tym momencie poprosił o przerwę w grze. Po jej wznowieniu wydawało się, że to było dobre posunięcie. Jedna z zawodniczek CSO Voluntari 2005 zepsuła bowiem zagrywkę. W kolejnej akcji punkt zdobyła Suvi Kokkonen i BKS znowu przegrywał trzema punktami, a następnie czterema. Tej straty nie udało się odrobić. Co prawda bielszczanki obroniły trzy piłki meczowe, ale przy stanie 24:23 punkt zdobyły rywalki.

W rumuńskim zespole zagrała mająca za sobą występy w reprezentacji Polski Justyna Łukasik.

W drugim środowym spotkaniu w tej grupie Allianz MTV Stuttgart przegrał z Savino Del Bene Scandicci 0:3.

Kolejne spotkanie w Lidze Mistrzyń BKS rozegra 27 listopada w Bielsku-Białej z Savino Del Bene Scandicci.

CSO Voluntari 2005 - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:17, 25:23)

CSO Voluntari 2005: Suvi Kokkonen, Justyna Łukasik, Iuna Zadorojnai, Rodica Buterez, Mira Todorova, Iarina-Luana Axinte - Daniela Terra Guimaraes (libero).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Marta Orzyłowska, Julia Nowicka, Julita Piasecka, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak - Kinga Drabek (libero) – Zuzanna Suska (libero), Wiktoria Szewczyk, Marharyta Hejko, Giulia Angelina, Nikola Abramajtys, Magdalena Janiuk, Zofia Brzoza.

BS, PAP