Kaczor-Bednarska: Koncentracja i cierpliwość a Europejskie Puchary

Trening, mecz, podróż i odpoczynek to słowa, które bardzo często będą przewijać się przez najbliższe dwa, trzy miesiące w zespołach biorących udział w pucharach europejskich. Koncentracja, cierpliwość i walka o każdy punkt to elementy decydujące o przyszłości.

Analizując poszczególne grupy Ligi Mistrzyń, odważnie możemy myśleć i oczekiwać od polskich ekip walki o co najmniej drugie lokaty (te pierwsze zdają się być zarezerwowane przez tureckie i włoskie teamy) dające szansę na grę w fazie play-off. Ważne jednak, by gdzie tylko można, punktów nie gubić, bo w końcowym rozrachunku każdy set może być niezwykle cenny.

Po drugiej kolejce spotkań Champions League pozostaje słodko-gorzki smak. Może nawet niedosyt. Możemy jednak być zadowoleni i ukontentowani z wygranych meczów ŁKS Commercecon Łódź oraz MOYA Radomki Radom w pucharze CEV. Podopieczne Alessandro Chiappiniego i Jakuba Głuszaka od początku do końca kontrolowały swoje spotkania, a na boisku mogliśmy oglądać niemal wszystkie dostępne w meczach siatkarki. Hiszpanki z Gran Canarii i Czeszki z Liberca były tylko tłem dla dobrze spisujących się polskich ekip. Świetnie prezentowały się atakujące Anastazja Hryshchuk i Monika Gałkowska, a doskonała gra środkiem była efektownym i efektywnym dodatkiem. Kolejna runda zmagań to jednak przeciwnicy ze znacznie wyższej półki. ŁKS zmierzy się z kandydatem do zdobycia trofeum, włoskim Igor Gorgonzola Novara, Radomka zaś trafia na ubiegłorocznego finalistę, Viteos Neuchatel UC ze Szwajcarii.

W Lidze Mistrzyń na plus spisał się Developres Rzeszów, bez większych problemów pokonując w trzech setach młodzież Mladosti Zagrzeb. W kluczowych momentach rysice pokazały opanowanie i doświadczenie, a elementem kluczowym w tym tygodniu rywalizacji była koncentracja. Tej momentami brakowało z kolei zawodniczkom Macieja Biernata, które ostatecznie wygrały z ekipą Neptunes Nantes 3:2, ale każdy, kto po drugim secie przewidywał łatwe zakończenie meczu, mógł się mocno zdziwić. Łodzianki miały kłopoty z kończeniem ataków, a przeciwnik z każdą kolejną podbitą piłką budował pewność siebie. Dobra zagrywka i gra blokiem to elementy, które wykorzystały gospodynie, by w tie-breaku postawić na swoim.

Największym zaskoczeniem okazało się wyjazdowe spotkanie BKS z rumuńskim C.S.O. Voluntari 2005, które zakończyło się w trzech setach dla gospodyń. Błyszczała pochodząca z Finlandii Suvi Kokkonen oraz Polka Justyna Łukasik. Bielszczankom brakowało skutecznego ataku, bloku, a przy tym wkradło się sporo błędów. Po świetnej inauguracji ze Stuttgartem przyszedł słabszy mecz, który dość mocno może skomplikować układ tabeli grupy E, ale jeszcze niczego nie przesądza.