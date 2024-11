Sir Alex Ferguson liczy na kolejny tytuł. Polsat Sport pokaże Bahrain International Trophy

Ubiegłoroczne zwycięstwo Spirit Dancera (pod dżokejek Oisinem Orrem) na torze w Bahrajnie było - jak przyznał słynny trener - jego najpiękniejszą chwilą w wyścigach konnych. Sir Alex Ferguson liczy, że jego podopieczny obroni tytuł, gdyż Spirit Dancer znalazł się na liście zgłoszonych do Bahrain International Trophy 2024.



Sama gonitwa organizowana jest od 2019 roku, a przez ten czas jej prestiż znacząco wzrósł. Nie tylko ze względów finansowych (walka toczy się o okrągły milion dolarów), ale i czysto sportowych, gdyż od 2023 roku wyścig należy do Grupy 2. O rosnącej popularności zmagań w Bahrajnie świadczyć może również to, że transmisję wyścigu pokażą telewizje w 23 krajach z 4 kontynentów. W Polsce będzie to oczywiście Polsat Sport.



Do rywalizacji przystąpią konie trzyletnie i starsze, które będą ścigały się na dystansie 2 000 metrów. W stawce znajdą się między innymi trzeci w ubiegłorocznych zawodach w Bahrajnie Port Lonsdale pod dżokejem Ryanem Moore'em, trenowany przez legendarnego Aidana O'Briena, Francję reprezentować będzie 5-letni Calif, który tylko w tym roku wygrał Grosser Dallmayr-Preis i Prix de La Coupe, a Japończycy wystawią klacz Yamanin Sympa, której ojcem jest słynny Deep Impact, zdobywca japońskiej Potrójnej Korony w 2006 roku.



Bahrain International Trophy będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Fight. Początek o godzinie 17.00.