Selekcjoner Michał Probierz podjął decyzję o powołaniu dodatkowego zawodnika na zgrupowanie reprezentacji Polski. W związku z kontuzjami Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego do drużyny dołączy Mateusz Wieteska. Taką informację przekazał Polski Związek Piłki Nożnej.

Piątkowe starcie Polski z Portugalią zakończyło się bardzo źle dla Biało-Czerwonych. Piłkarze trenera Probierza pokazali się z dobrej strony w pierwszej połowie. Swojej przewagi nie udokumentowali jednak trafieniem i po 45 minutach na tablicy z wynikiem widniał bezbramkowy remis. Druga odsłona rywalizacji miała zupełnie inny przebieg. Portugalczycy ruszyli do ataku i kompletnie rozbili Polaków.

Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego zdobyli pięć bramek. Biało-Czerwoni odpowiedzieli jednym golem i mecz zakończył się zwycięstwem Portugalii 5:1. Koszmarny wynik to nie jedyne zmartwienie trenera Probierza. Rywalizację w Porto przedwcześnie zakończyli Bartosz Bereszyński i Jan Bednarek. Obaj piłkarze musieli opuścić boisko z powodu kontuzji.

Tym samym sytuacja w linii defensywy reprezentacji Polski znacznie się pogorszyła. Przypomnijmy, że wcześniej zgrupowanie z powodu urazu musiał opuścić Przemysław Frankowski, a zatem gracz, na którego Probierz stawiał najczęściej na pozycji prawego wahadłowego. Problemy kadrowe skłoniły selekcjonera do tego, by dowołać dodatkowego piłkarza. Wkrótce do zespołu dołączy Wieteska.

27-latek ma na swoim koncie cztery występy w seniorskiej reprezentacji Polski. Po raz ostatni z orzełkiem na piersi grał niemal równo rok temu. 23 listopada 2023 roku rozegrał pełne 90 minut w wygranym 2:0 spotkaniu z Łotwą. Od tamtej pory nie otrzymywał powołań. Warto wspomnieć, że bieżący sezon nie jest zbyt udany dla urodzonego w Warszawie defensora. W barwach Cagliari Calcio rozegrał zaledwie trzy mecze we wszystkich rozgrywkach.

Przed Polakami niezwykle ważny mecz. W poniedziałek na PGE Narodowym zagrają ze Szkotami. Stawką starcia będzie zachowanie szans na utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów UEFA.