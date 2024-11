Kontynuujemy zmagania związane z Ligą Narodów UEFA. W sobotę odbędzie się kilka ciekawych spotkań, podczas których toczyć się będzie walka o awans do fazy play-off oraz uniknięcie degradacji do niższej dywizji. Gdzie obejrzeć mecze? O której godzinie? Sprawdź plan transmisji.

W dywizji A reprezentacja Holandii podejmie Węgry. Oba zespoły mają tyle samo punktów, a w pierwszym starciu był remis 1:1, co zwiastuje ciekawe widowisko. Ze względu na lepszy bilans bramkowy, wyżej usytuowani są "Oranje".

Równolegle do tego starcia Niemcy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Nasi zachodni sąsiedzi są już pewni pierwszej lokaty i awansu do ćwierćfinału play-off. Z kolei ekipa z Bałkanów musi pogodzić się ze spadkiem do dywizji B.

ZOBACZ TAKŻE: Szklanka do połowy pełna. Po drugiej połowie bliska dna

A w niej w sobotę odbędą się cztery starcia. Walcząca o awans do elity Gruzja zagra z Ukrainą, której grozi spadek do dywizji C, ale również otwiera się możliwość... awansu. Sytuacja w grupie, w której znajdują się jeszcze Czesi i Albańczycy jest arcyciekawa. Każdy scenariusz jest wciąż możliwy.

Hitem dywizji C jest konfrontacja Szwecji ze Słowenią. Stawką bezpośredni awans do dywizji B. Obie reprezentacje mają tyle samo punktów, a w pierwszym starciu był remis 2:2.

Plan transmisji sobotnich meczów Ligi Narodów - 16.11

Azerbejdżan - Estonia godz. 14:50 (Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go)

Gruzja - Ukraina godz. 17:50 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Norwegia - Szwajcaria godz. 18:30 (Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go)

Szwecja - Słowacja godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go)

Albania - Czechy godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Niemcy - Bośnia i Hercegowina godz. 20:35 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Holandia - Węgry godz. 20:35 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)