Rekord Guinnessa! Największy turniej piłki siatkowej plażowej wszech czasów

Na plażach Oregonu w 2011 roku rozegrano historyczny turniej siatkówki plażowej. Udział wzięło w nim aż 1600 zawodników z całego świata. Do dzisiaj jest to absolutny rekord. Zawody wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa. Ale dlaczego zorganizowano je z takim rozmachem?

Turniej w Seaside to już tradycja



Siatkówka plażowa cieszy się w Stanach Zjednoczonych sporą popularnością. Na słonecznych plażach uprawia ją wielu Amerykanów. Nic więc dziwnego, że w kraju tym organizuje się liczne turnieje sportowe. Jeden z nich miał pierwszą edycję w 1982 roku, w Seaside w stanie Oregon. Z pewnością jednak nikt wtedy nie przypuszczał, że na okrągłe 30-lecie tych zawodów zostanie ustanowiony niesamowity rekord frekwencji.

Absolutny Rekord Guinnessa



Historyczny turniej miał miejsce w 2011 roku. To wtedy, na 30-lecie turnieju organizator, czyli producent piwa Bud Light, zorganizował wyjątkowe wydarzenie, w którym pobito absolutny rekord frekwencji. Na plaży w Seaside przygotowano aż 115 boisk. Przez wiele dni rywalizowało na nich aż 1600 zawodników z całego świata. Stworzono 975 drużyn dwuosobowych.

Przygotowanie tak dużego turnieju nie było łatwe. Wybrzeża Oregonu zamieniły się w prawdziwą świątynię siatkówki.

Przy organizacji pomagało 40. wolontariuszy. To oni czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów i bezpieczeństwem zawodników. Do tego wspierały ich lokalne firmy oraz instytucje. Bez nich z pewnością by się to nie udało. Przyświecał im wszystkim jeden wspólny cel

Z okazji 30-lecia turnieju w Seaside chciano pobić Rekord Guinnessa. To się udało. Zorganizowano największy turniej w historii siatkówki plażowej. Rekord ten przetrwał już kilkanaście lat i na razie nikt nawet nie zbliżył się do jego pobicia.

Turniej wciąż cieszy się sporą popularność



Turniej Seaside Beach Volleyball nadal cieszy się sporą popularnością. Rozgrywany jest co roku. Ma miano największego turnieju siatkówki plażowej na świecie. W każdym sezonie gromadzi tysiące zawodników oraz jeszcze więcej kibiców.

Szacuje się, że przez 4 dni wydarzenia przez wybrzeże przewija się około 40 tysięcy osób z całego świata. To nie tylko sportowcy i ich kibice, ale również przypadkowe osoby chcące doświadczyć wyjątkowych emocji związanych z turniejem o ogromnej skali, zorganizowanym z dużym rozmachem.

Sportowcy rywalizują w różnych kategoriach. Są dwie dywizje dla każdego poziomu trudności. Do tego turniej przygotowano z myślą zarówno o seniorach, jak i juniorach. Dzięki temu jest to wydarzenie dla całych rodzin. Walka tocz się o prestiż i spore premie finansowe.

W 2024 roku zwycięzcy zmagań męskich i kobiecych zgarnęli po 5 tysięcy dolarów. Oczywiście to nie wszystko. Granie na plażach Seaside to także wyjątkowe doświadczenie i wspaniała zabawa. Kto wie, czy już niedługo organizatorzy nie pokuszą się o kolejne pobicie rekordu frekwencji i następny wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.

