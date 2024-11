To już pewne! Klub siatkarski pożegnał się z doświadczonym szkoleniowcem

Na razie nie są znane przyczyny odejścia Popika z drużyny z Mogilna. Klub na swoim Facebooku opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie.



"Trenerze, dziękujemy. W meczu z ŁKS-em Trener Wiesław Popik prowadził żółto-czarne jako Head Coach, był to też ostatni mecz trenera w naszych barwach. Nie chcemy, ale musimy poinformować, że Trener Wiesław zrezygnował z pełnienia funkcji drugiego szkoleniowca naszej drużyny. Serdecznie dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla mogileńskiego Sokoła. Twoja praca była nieoceniona już od fazy play-off, która została zwieńczona awansem do Tauron Ligi. Wykonałeś też ogrom pracy w tym historycznym dla nas sezonie w siatkarskiej elicie. Cieszymy się, że mogliśmy z Tobą współpracować" - czytamy we wpisie.

ZOBACZ TAKŻE: Wpisali się do Księgi Rekordów Guinnessa. Pobili siatkarski rekord

Popik to bardzo doświadczony szkoleniowiec. Pracował w wielu kobiecych zespołach na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Ponadto w latach 2011-2015 był asystentem selekcjonera reprezentacji Polski. Ponadto na swoim koncie ma pracę z młodzieżowymi kadrami Biało-Czerwonych. Z ekipą z Mogilna był związany od czerwca tego roku.

Sokół & Hagric to beniaminek Tauron Ligi. Mogilanki plasują się na ostatnim miejscu w rozgrywkach. W siedmiu kolejkach zapisały w swoim dorobku siedem porażek.

Polsat Sport