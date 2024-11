Cenne zwycięstwo siatkarzy Trefla! Rywale nie wykorzystali szansy

Gospodarze lepiej rozpoczęli to spotkanie (8:5) i długo utrzymywali przewagę w pierwszym secie. W pewnym momencie prowadzili 16:12 i wówczas do głosu doszli gdańszczanie. Odrobili straty, gdy skutecznie zaatakował Gijs Jorna (19:19), a później mieli piłkę setową przy stanie 22:24. Gospodarze doprowadzili do gry na przewagi, ale rozstrzygnął ją na korzyść Trefla skuteczny atak Piotra Orczyka (24:26).

W drugiej odsłonie od początku przewagę mieli siatkarze z Gdańska (6:9), którzy po ataku Alaksieja Nasiewicza odskoczyli na pięć oczek (7:12). Gospodarze nie rezygnowali, próbowali gonić wynik, ale ich zmorą były błędy własne, których popełnili w tej partii o siedem więcej od rywali. W efekcie Trefl utrzymał punktowy dystans w końcówce, a Paweł Pietraszko zakończył seta skutecznym atakiem (21:25).

Role odwróciły się w trzeciej partii. Gospodarze zagrali skuteczniej, popełniali mniej błędów i mieli przewagę na przestrzeni seta (8:5, 16:11). Słabiej prezentowali się natomiast siatkarze Trefla, którzy nie byli w stanie zagrozić przeciwnikom. Końcówka to pewna gra ekipy z Katowic, a Aymen Bouguerra skutecznym atakiem przypieczętował wygraną 25:21.

Siatkarze GKS efektownie otworzyli czwartego seta i prowadzili 8:2. Kilka chwil później był jednak remis 8:8, gdy udaną serię w polu serwisowym zaliczył Piotr Orczyk. Katowiczanie znów odskoczyli na kilka punktów, ale i tym razem Trefl odrobił straty (15:15). Końcówka to dominacja gdańszczan, którzy po serii wygranych akcji odskoczyli rywalom (17:22) i nie dali już sobie wydrzeć zwycięstwa. Przestrzelona zagrywka rywali przypieczętowała ich wygraną w czwartym secie (20:25) i w całym meczu.



Skrót meczu GKS - Trefl:



Najwięcej punktów: Jewhenij Kisiluk (24), Bartosz Gomułka (16), Łukasz Usowicz (12) – GKS; Piotr Orczyk (18), Aliaksei Nasevich (14) – Trefl. Siatkarze GKS byli skuteczniejsi w ataku, ale popełnili aż 34 błędy własne (o 15 więcej od rywali!). MVP: Piotr Orczyk (13/26 = 50% skuteczności w ataku + 3 asy + 2 bloki).

GKS Katowice – Trefl Gdańsk 1:3 (24:26, 21:25, 25:21, 20:25)

GKS: Jewhenij Kisiluk, Łukasz Usowicz, Bartosz Gomułka, Aymen Bouguerra, Bartłomiej Krulicki, Joshua Tuaniga – Bartosz Mariański (libero) oraz Krzysztof Gibek, Damian Domagała, Dawid Ogórek, Piotr Fenoszyn, Damian Hudzik. Trener: Grzegorz Słaby.

Trefl: Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Gijs Jorna, Moustapha M’Baye, Lukas Kampa, Piotr Orczyk – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Janusz Gałązka, Kamil Droszyński, Jakub Jarosz, Bartłomiej Mordyl. Trener: Mariusz Sordyl.