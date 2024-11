Obecnie rozgrywana jest szósta, ostatnia kolejka Ligi Narodów. Los części zespołów jest już przesądzony, ale zdecydowana większość wciąż ma o co grać.

ZOBACZ TAKŻE: Najważniejsze mecze w historii polskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Tak się kiedyś grało



Hitem dnia będzie starcie Włochów z Francuzami. Te drużyny na pewno trafią do ćwierćfinału, jedyną niewiadomą pozostaje kolejność w grupie. W lepszej sytuacji jest ekipa z Italii, która ma 13 punktów przy 10 na koncie "Trójkolorowych". Podopieczni Luciano Spallettiego wygrali też pierwszy mecz z Francuzami, co daje im lepszy bilans bezpośredni. Zawodnicy znad Sekwany, aby wyprzedzić rywali, potrzebują wysokiego zwycięstwa.



Ciekawie powinno być też na Wembley. Anglicy podejmą tam Irlandczyków. Te wyspiarskie spotkania zawsze niosą za sobą duży ładunek emocjonalny i mnóstwo piłkarskiej jakości.



Jakie jeszcze spotkania czekają kibiców w niedzielę 17 listopada? Sprawdź poniżej.

Liga Narodów: Plan transmisji niedzielnych meczów

Łotwa - Armenia, godz. 14:50 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Anglia - Irlandia, godz. 17:50 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Finlandia - Grecja, godz. 17:50 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Włochy - Francja, godz. 20:35 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Izrael - Belgia, godz. 20:35 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)