Tabela "polskiej" grupy Ligi Narodów. Ile zabrakło?

Biało-Czerwoni przystępowali do meczu ze świadomością, że muszą wywalczyć co najmniej punkt ze Szkocją, by nie spaść bezpośrednio do Dywizji B.

Nasi poniedziałkowi rywale musieli wygrać, by awansować na trzecie miejsce i zepchnąć podopiecznych Michała Probierza na czwartą pozycję. Spotkanie na PGE Narodowym zakończyło się zwycięstwem Szkocji 2:1.

Jak ten wynik przełożył się na końcową tabelę?

Tabela "polskiej" grupy (rozegrane mecze, zwycięstwa-remisy-porażki, bilans bramkowy, punkty)

1. Portugalia 6, 4-2-0, 13-5, 14 - awans do ćwierćfinału

2. Chorwacja 6, 2-2-2, 8-8, 8

3. Szkocja 6, 2-1-3, 7-8, 7

4. Polska 6, 1-1-4, 9-16, 4