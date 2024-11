Czy czeka nas "last dance" Messiego i Xaviego?

Inter po wygraniu w imponującym stylu Konferencji Wschodniej w pierwszej rundzie kolejnej fazy rozgrywek miał wolny los, a w 1/8 finału trafił na Atlantę United. Do wyeliminowania klubu z Florydy przyczynił się m.in. reprezentant Polski, Bartosz Slisz, który w meczu nr 3 strzelił decydującego gola.

"Chcę powiedzieć naszemu trenerowi: bardzo dziękuję za ten niesamowity sezon. Dziękuję twojemu sztabowi... gracias” - napisał David Beckham, współwłaściciel klubu.

Martino, który dołączył do zespołu w czerwcu 2023 roku, zastępując Phila Neuville'a, odegrał kluczową rolę w transformacji Inter Miami z Leo Messim w składzie. Pod jego przewodnictwem klub zdobył Leagues Cup — turniej z udziałem drużyn z MLS i meksykańskiej Primera Division — oraz zaprezentował imponujące wyniki w regularnym sezonie MLS, zapewniając sobie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata w przyszłym roku.

Wiadomo, że 61-letni "Tata" Martino w piątek zorganizuje konferencję prasową wspólnie z współwłaścicielem klubu Jorge Masem oraz prezydentem ds. operacji piłkarskich Raulem Sanllehi.

Trener, obdarzony bogatym doświadczeniem, wcześniej pracował z reprezentacją Paragwaju, Newell's Old Boys, Barceloną, reprezentacją Argentyny oraz Atlanta United, z którą zdobył MLS Cup w 2018 roku. Jego ostatnim stanowiskiem przed objęciem Interu Miami była posada trenera reprezentacji Meksyku, którą prowadził do listopada 2022 roku.

W grze o posadę po Argentyńczyku są dwie bardzo znane postacie. To dwaj byli gracze Barcelony i dobrzy znajomi katalońskiej kolonii, jaka rządzi na Florydzie. Zarówno Xavi jak i Mascherano posiadają do tego medialne nazwiska, które idealnie pasują do obecnej polityki klubu. To byli koledzy z boiska takich piłkarzy jak Jordi Alba, Segio Busquets, Leo Messi, a także Luis Suarez.

