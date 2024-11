Trener Sabalenki zszokował! Nagle wyznał: "Nie będzie w stanie utrzymać pozycji nr 1"

Wygrane turnieje w Cincinnati i Wuhan i dwa tytuły wielkoszlemowe - Australian Open i US Open. Biorąc pod uwagę zdobycz punktową, Aryna Sabalenka była najlepszą tenisistką ubiegłego sezonu, co znalazło potwierdzenie w rankingu WTA. Białorusinka o krok wyprzedziła Igę Świątek, na co wpływ z pewnością miało wycofanie się naszej zawodniczki z kilku azjatyckich turniejów.

ZOBACZ TAKŻE: To już koniec! Rafael Nadal rozegrał swój ostatni profesjonalny mecz

W przyszłym sezonie Sabalenka będzie broniła tronu liderki rankingu, a biorąc pod uwagę liczbę punktów, jakie Białorusinka zgromadziła na koncie w pierwszej części sezonu, 26-latka z pewnością poczuje na plecach oddech Igi Świątek. Polka rzutem na taśmę mogła wrócić na pierwsze miejsce w rankingu, ale odpadnięcie z turnieju WTA Finals już po fazie grupowej przesądziło sprawę.

Furory w Rijadzie nie zrobiła również sama Sabalenka. Białorusinka pewnie wygrała dwa pierwsze mecze grupowe, ale w półfinale nie poradziła sobie z Amerykanką Coco Gauff. Po ostatnim meczu w sezonie 26-latka odniosła się do pozycji liderki rankingu WTA.

- Jestem mentalnie i psychicznie gotowa na bycie numerem jeden - powiedziała Sabalenka.

Innego zdania jest jednak trener Białorusinki - Anton Dubrow.

W ostatnich dniach Dubrow w rozmowie z "Arab News" poruszył kwestię obrony pozycji liderki rankingu WTA przez swoją zawodniczkę. Wypowiedź trenera Sabalenki wzbudziła poruszenie w świecie kobiecego tenisa. Białorusin przyznał, że jego podopieczna raczej nie obroni fotelu liderki światowej listy.

- Nie sądzę, że Aryna będzie w stanie dłużej utrzymać pozycję nr 1 w rankingu. Z drugiej strony jest na tyle dojrzała, że zdaje sobie sprawę z pracy, jaką musi wykonać, aby utrzymać się na najwyższym poziomie. Jako liderka rankingu musisz zawsze grać na najwyższym poziomie. Rywalki w starciu z tobą nie odczuwają presji i dają z siebie wszystko w myśl zasady - "bij mistrza" - przyznał Dubrow.

W najnowszym rankingu WTA przewaga Sabalenki nad Świątek wynosi 1046 punktów.

Jak zmieniała się Aryna Sabalenka? Tak gwiazda tenisa wyglądała kiedyś (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport