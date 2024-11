Rajd Japonii pełen dramatów! Polacy walczą o podium

W piątek załogi rywalizowały na ośmiu odcinkach specjalnych mierzących aż 126 kilometrów, w dodatku bez przerwy serwisowej pomiędzy pętlami. Był to dzień pełen emocji i dramatów, które przytrafiły się wielu zawodnikom, na czele z walczącym o tytuł mistrzowski Thierrym Neuvillem, który praktycznie cały czas zmagał się z awarią samochodu.

Podczas pierwszej pętli Kajetanowicz i Szczepaniak postawili na miękkie opony, co okazało się niezbyt fortunne i już na początku stracili trochę czasu. Niestety na kolejnej próbie Polacy zbyt mocno opóźnili hamowanie, co poskutkowało delikatnym uszkodzeniem tyłu samochodu i w konsekwencji zgniecioną końcówką układu wydechowego. Samochód stracił moc i w takim trybie załoga ORLEN Rally Team musiała ukończyć oes. Na sekcji dojazdowej Kajetan i Maciek naprawili rajdówkę, dzięki czemu ostatni odcinek specjalny pętli zakończyli na dobrym, trzecim miejscu, awansując w klasyfikacji.

Zdecydowanie lepsza była już druga pętla. Po przerwanej piątej próbie (uszkodzony samochód Andreasa Mikkelsena zablokował trasę) Kajto i Maciek wykręcili siódmy czas, a na OS 7 Shinshiro 2 finiszowali z trzecim rezultatem. Dzień zakończyły dwa przejazdy superodcinka specjalnego Okazaki, gdzie Polacy za każdym razem zajmowali drugie miejsce i awansowali do czołowej siódemki klasyfikacji WRC2 Challenger.

– Jesteśmy po pierwszym dniu prawdziwej rywalizacji Rajdu Japonii. To był trudny poranek, popołudnie już znacznie lepsze. Mieliśmy trochę problemów na trasie, źle dobrałem opony, a potem ustawienia, nie umiałem się też odnaleźć na jednym z hamowań. Uszkodziliśmy tam tłumik, który się zagiął — spaliny nie wylatywały we właściwy sposób, a właściwie w ogóle nie wylatywały, więc czwarty bieg na długich prostych to było maksimum. Straciliśmy przez to blisko trzy minuty, spadliśmy na dwunaste miejsce w WRC2 Challenger i od tego momentu musieliśmy odrabiać. Na koniec dnia wspięliśmy się na siódmą pozycję. Teraz dla mnie bardzo ważne jest to, żeby utrzymać Jana Solansa za nami w klasyfikacji WRC2 Challenger. Myślałem, że mocniej się pościgamy, natomiast to ściganie skończyło się właśnie dzisiejszego poranka. Oczywiście nie zamierzam też jechać wolno, ponieważ różnica punktowa między nami a Hiszpanem nie jest duża. Postaramy się utrzymać go za sobą i skończyć kolejny sezon, już szósty raz z rzędu, na podium. To jest nasz cel – podsumował Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Sobotni etap składać będzie się z czterech odcinków specjalnych: dwukrotnie pokonywane będą oesy Mt. Kasagi (długość 16,47 km, start o 0:05 i 5:05 czasu polskiego), Nenoue Kougen (11,60 km, godz. 1:03 i 6:08) oraz Ena (22,79 km, godz. 2:16 i 7:16). Dzień zakończy superoes Toyota Stadium (2,15 km, godz. 11:05).

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi, Pirelli, ORLEN Oil, ATC CARGO S.A. oraz SJS S.A.

Rajd Japonii 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger po OS 9:

1. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) 1:30:01,2

2. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) +1:13,5

3. Arai/Matsuo (Škoda Fabia R5) +2:13,8

4. Kovalainen/Kitagawa (Toyota GR Yaris Rally2) +2:19,1

5. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +2:24,1

6. Ingram/Kihurani (Toyota GR Yaris Rally2) +2:26,1

7. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +4:51,9

8. Kogure/Luhtinen (Toyota GR Yaris Rally2) +4:53,4

9. Katsuta/Kimura (Toyota GR Yaris Rally2) +4:59,3

10. Yamamoto/Salminen (Toyota GR Yaris Rally2) +5:08,5

KN, Informacja prasowa