Andy Murray został trenerem Novaka Djokovia. Były lider światowego rankingu będzie prowadził serbskiego tenisistę od przerwy między sezonami do turnieju Australian Open. Obaj utytułowani zawodnicy rywalizowali ze sobą na korcie i przez lata plasowali się w czołówce światowego tenisa.

Novak Djokovic zaskoczył świat tenisa szokującą wiadomością. Utytułowany zawodnik ma nowego trenera, którym został jego... były rywal.

Mowa o Andym Murrayu, który w sierpniu zakończył zawodową karierę. O włączeniu Brytyjczyka do sztabu Serba poinformował sam zawodnik, który żartobliwie skomentował sytuację na Twitterze.

- Nigdy nie lubił emerytury - napisał na portalu popularny "Nole" publikując tym samym film ze wspólnych starć z Murrayem.



Murray dwukrotnie sięgał po złoty krążek na igrzyskach olimpijskich - miało to miejsce w Londynie (2012) oraz Rio de Janeiro (2016). W stolicy Anglii sięgnął także po srebro w grze mieszanej, wówczas występował z Laurą Robson. Prócz tego ma na swoim koncie trzy tytuły wielkoszlemowe – dwukrotnie wygrywał Wimbledon (2013, 2016) oraz raz triumfował w US Open (2012). Był finalistą Australian Open (aż pięciokrotnie) oraz French Open. W swoim dorobku ma 46. tytułów singlowych. Zaliczany był do "wielkiej czwórki" obok Rogera Federera, Rafaela Nadala i... Novaka Djokovicia.



W ostatnim okresie Murray przez dłuższy czas rozważał zakończenie kariery tenisowej i dokonał tego podczas igrzysk olimpijskich. Początkowo w Paryżu miał wystąpić w dwóch kategoriach: singlu i deblu, jednak finalnie zdecydował się tylko na to drugie.



Brytyjczyk pożegnał się z rozgrywkami na etapie ćwierćfinału. W parze z Danielem Evansem przegrali z duetem Taylor Fritz/Tommy Paul. Trzykrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych po 19 latach zawodowej kariery odwiesił zatem buty i rakietę na kołek. Do tenisa wróci zatem w nowej roli.

PI, Polsat Sport