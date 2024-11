Czy ten system zastąpi sędziów? "Sokole oko" jest coraz częściej wykorzystywane w sporcie

Technologia wpływa na różne aspekty ludzkiego życia, od pewnego czasu wchodzi także do świata sportu. Stanowi m.in. nieocenione wsparcie w pracy sędziów. Świetnym tego przykładem jest system Hawk-Eye w tenisie ziemnym. Czy "Sokole oko" zastąpi kiedyś ludzi?

System Hawk-Eye (pol. sokole oko) wykorzystywany jest w wielu sportach na całym świecie, w Polsce najbardziej znany jest z tenisa ziemnego. Opiera się na działaniu zestawu szybkich kamer, które w czasie rzeczywistym śledzą ruch piłki. Urządzenia rejestrują go z prędkością do 340 klatek na sekundę, co minimalizuje ryzyko niedokładności.

Kamery są ze sobą zsynchronizowane, doskonale odzwierciedlają realne wydarzenia na boisku. Przydaje się to m.in. tam, gdzie trzeba ocenić dokładność zagrania. System Hawk-Eye pozwala też na wyłapanie tego, czy piłka wylądowała w boisku, czy np. minęła linię końcową.

W jakich sytuacjach w tenisie ziemnym przydaje się Hawk-Eye?

Powszechnie Hawk-Eye wykorzystywany jest w najważniejszych turniejach tenisa ziemnego na świecie. Pierwsze wdrożenia miały miejsce już w 2006 roku. Niedługo miną dwie dekady od tej chwili.

Trudno wyobrazić sobie rozgrywanie największych turniejów, w tym m.in. zmagań wielkoszlemowych, bez technologii "Sokole oko". W końcu w profesjonalnym sporcie gra toczy się o wielkie pieniądze, a każdy najmniejszy błąd może mieć duże znaczenie.

W związku z powyższym, organizatorzy turniejów sportowych stale szukają sposobów na wyeliminowanie niedociągnięć. Dla przykładu, zgodnie z przyjętymi przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) przepisami tolerancja Hawk-Eye nie może być większa niż 5 mm.

Czy w innych sportach Hawk-Eye ma zastosowanie?

Od lat „Sokole oko” sprawdzany jest w innych dyscyplinach sportowych niż tenis:

· w piłce nożnej wykorzystywany jest w ramach tzw. goal line technology i pozwala sprawdzić, czy piłka minęła linię bramkową,

· w siatkówce podobny system wykorzystywany jest w ocenie tego, czy piłka wylądowała w boisku, czy jednak na aucie.

Technologia Hawk-Eye stosowana jest także w krykiecie. Paradoksalnie to właśnie z myślą o tej dyscyplinie sportu powstała, a za jej twórcę uznaje się Brytyjczyka Paula Hawkinsa, który opracował system w 2001 roku.

Czy "Sokole oko" zastąpi sędziów w tenisie ziemnym?

Hawk-Eye traktowane jest jako wsparcie dla sędziów i nie jest łatwo sobie wyobrazić, aby system wyeliminował sędziego głównego z "rywalizacji". Wszystko dlatego, że zdarzają się sporne sytuacje, w których potrzebna jest reakcja człowieka.

Od kilku lat coraz częściej obserwuje się jednak turnieje, w których system Hawk-Eye w stu procentach zastępuje pracę sędziów liniowych. Z powodzeniem może wyłapywać takie błędy jak m.in.:

· błąd serwisowy,

· auty,

· przekroczenie linii końcowej kortu podczas wykonywania serwisu.

