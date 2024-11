Reprezentant Polski ma najlepszą statystykę w lidze. Pokonał największe gwiazdy

Jan Bednarek to od kilku lat podstawowy obrońca reprezentacji Polski. Defensor Southampton ma swoich fanów, ale nie brakuje również głosów, mówiących o tym, że nie jest on ani nie będzie liderem formacji defensywnej naszej kadry. Z kolei w Premier League, Polak w jednej statystyce jest najlepszy w lidze. Chodzi o liczbę podań.

Jan Bednarek do Southampton dołączył w 2017 roku. Przez większość czasu reprezentant Polski był podstawowym defensorem swojego klubu. Z jedną małą przerwą, kiedy zmuszony był odejść na wypożyczenie do Aston Villi. Ostatecznie Polak był decydującym ogniwem "Świętych" i piłkarzem, który znacząco przyczynił się do powrotu swojej drużyny na najwyższy poziom rozgrywkowy w Anglii.

ZOBACZ TAKŻE: Takie wieści na kilka godzin przed meczem. Barcelona ma problem

W obecnym sezonie Premier Leauge, Bednarek rozegrał blisko tysiąc minut i w każdym meczu był podstawowym obrońcą Southampton. Polak zaliczył 944 podania, co czyni go liderem wśród zawodników najczęściej podających piłkę do partnerów z drużyny. W całej lidze nie ma częściej podającego zawodnika niż defensor reprezentacji Polski. Większość akcji rozpoczyna się właśnie od Bednarka.

Polak wyprzedził drugiego pod tym względem Virgila Van Dijka z Liverpoolu i Cristiana Romero z Tottenhamu. Teraz wystarczy czekać, aż Bednarek znakomitą statystykę przełoży na występy w koszulce z orzełkiem na piersi.

Polsat Sport