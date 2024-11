Trwa zwycięska seria siatkarzy Perugii! Dobry mecz Kamila Semeniuka

Siatkarze Allianz Milano przegrali z Sir Susa Vim Perugia 1:3 w spotkaniu 9. kolejki Superlega. Drużyna z Perugii, w której gra reprezentant Polski Kamil Semeniuk, wciąż pozostaje niepokonana i jest liderem tabeli włoskiej ligi siatkarzy. Drużyna z Mediolanu to rywal Aluron CMC Warty Zawiercie w grupie C Ligi Mistrzów.

Po wyrównanym początku meczu, przewagę uzyskali siatkarze z Mediolanu (15:13, 19:16). Utrzymali ją w końcówce pierwszego seta, a wynik na 25:19 ustalił skutecznym atakiem Tommaso Barotto.

W drugiej partii od pierwszych akcji przeważała Perugia (2:6). Goście poprawili zagrywkę, dwa asy posłał Oleg Płotnicki (7:11), kolejne dołożyli Jesus Herrera (10:14) oraz Kamil Semeniuk (11:17). W końcówce gospodarze zmniejszyli straty (19:21), ale Perugia pewnie wygrała. Seta zamknął skutecznym atakiem Semeniuk (20:25).

Trzecia odsłona miała najbardziej wyrównany przebieg. Przewaga przechodziła z rąk do rąk i seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi, w której górą byli goście (28:30). Set numer cztery to już dominacja siatkarzy Perugii, którzy po efektownym otwarciu (1:8), nie dali rywalom dojść do głosu. Błąd gospodarzy w polu zagrywki przypieczętował ich wygraną w tej partii (15:25) oraz w całym spotkaniu.

Najwięcej punktów: Ferre Reggers (17), Matey Kaziyski (13), Yacine Louati (10) – Milano; Oleg Płotnicki (21), Kamil Semeniuk (15 - 11 atak + 4 asy serwisowe), Jesus Herrera (15), Agustin Loser (10) – Perugia. MVP: Oleg Płotnicki.

Sir Susa Vim Perugia pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach SuperLega. Zanotowała dziewięć zwycięstw, zdobyła 25 punktów i jest liderem tabeli. We wcześniejszych meczach pokonała kolejno drużyny Rana Werona 3:0 (MVP Kamil Semeniuk), Sonepar Padova 3:2, Valsa Group Modena 3:0, Cisterna Volley 3:1, Itas Trentino 3:1, Cucine Lube Civitanova 3:2 Gioiella Prisma Taranto 3:0 oraz Yuasa Battery Grottazzolina 3:0.

Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia 1:3 (25:19, 20:25, 28:30, 15:25)

Milano: Paolo Porro, Yacine Louati, Jordan Schnitzer, Ferre Reggers, Matey Kaziyski, Edoardo Caneschi – Damiano Catania (libero) oraz Nicola Zonta, Tommaso Barotto, Tatsunori Otsuka, Matteo Piano, Davide Gardini, Jacopo Larizza. Trener: Roberto Piazza.

Perugia: Kamil Semeniuk, Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleg Płotnicki, Agustin Loser, Wassim Ben Tara – Massimo Colaci (libero) oraz Nicola Cianciotta, Jesus Herrera Jaime, Yuki Ishikawa. Trener: Angelo Lorenzetti.