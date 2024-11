Ogromny sukces Polaków! Podium szósty raz z rzędu

Siedem startów – wszystkie ukończone, a sześć z nich w czołowej czwórce. Tak w skrócie wyglądał sezon Kajetanowicza i Szczepaniaka, który rozpoczął się od wygranej w marcowym Rajdzie Safari. Następnie Polacy zajęli czwarte miejsce na Sardynii i piętnaste w ORLEN Rajdzie Polski, gdzie pomimo niefortunnego wypadnięcia z trasy zachwycili swoim tempem. Druga część roku była bardzo skondensowana: w ciągu trzech miesięcy Kajto i Maciek stawali na podium w Grecji i Chile, zajmując czwarte miejsca w Rajdzie Europy Centralnej oraz Rajdzie Japonii.

Kajetan Kajetanowicz pilotowany przez Macieja Szczepaniaka swoje starty w pełnych kampaniach WRC rozpoczął w 2019 roku, zajmując drugie miejsce w kategorii WRC2. Rok później był trzeci w WRC3 i ponownie drugi w WRC3 2021 (tytuł w klasyfikacji pilotów powędrował w ręce Szczepaniaka). W sezonie 2022 Polacy zajęli trzecie miejsce w WRC2 Open, by w końcu w 2023 wspólnie wywalczyć mistrzostwo w WRC2 Challenger. W tym roku zajęli trzecie miejsce w tej kategorii wśród blisko 120 załóg, które w niej wystartowały. Na przestrzeni sześciu lat rywalizują niezmiennie w kategorii samochodów klasy R5/Rally2, w każdym sezonie wchodząc na podium w najważniejszych rajdowych zawodach świata.



– Kończymy ostatni weekend Rajdowych Mistrzostw Świata 2024 w Japonii, z uśmiechami na twarzy. Mamy to, po co tutaj przyjechaliśmy, czyli kolejne podium. Już szósty rok z rzędu stajemy na podium. To dla nas wielka rzecz, dla małego zespołu z Polski, z dużym wsparciem kibiców, partnerów, naszych rodzin. Dziękuję Kochanie za wyrozumiałość. Myślę, że robimy wielkie rzeczy przede wszystkim wielkim zaangażowaniem. Cieszę się, że możemy robić to, co kochamy - na najwyższym poziomie. Właśnie takie dni wynagradzają długie tygodnie przygotowań do każdego rajdu. To wzruszający moment. Jesteśmy po raz trzeci w Japonii, mamy stąd różne wspomnienia, ale za każdym razem tym fantastycznym rajdem kończyliśmy sezon na podium. Już myślimy o kolejnym roku. Mam nadzieję, że będziecie trzymać się za nas kciuki, a tymczasem dzięki, że byliście. Po raz kolejny to zrobiliśmy – podsumował Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.



Rajd Japonii 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger:



1. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) 3:33:45,3

2. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) +1:46,5

3. Arai/Matsuo (Škoda Fabia R5) +3:20,0

4. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +6:46,6

5. Kogure/Luhtinen (Toyota GR Yaris Rally2) +8:48,7

6. Katsuta/Kimura (Toyota GR Yaris Rally2) +11:23,5

7. Nutahara/Azuma (Toyota GR Yaris Rally2) +15:17,1

8. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +17:17,7

9. Fukunaga/Saiga (Škoda Fabia Rally2 evo) +18:49,6

10. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +41:15,2



Nieoficjalna klasyfikacja sezonu WRC2 Challenger:



1. Sami Pajari - 136 punktów

2. Nikołaj Griazin - 130 punktów

3. Kajetan Kajetanowicz - 94 punkty

4. Lauri Joona - 78 punktów

5. Jan Solans - 71 punktów

6. Joshua McErlean - 60 punktów

7. Mikko Heikkilä - 55 punktów

8. Robert Virves - 54 punkty

9. Georg Linnamäe - 54 punkty

10. Fabrizio Zaldivar - 54 punkty

