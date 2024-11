Były rywal Gamrota nie oszczędził Youtubera. Brutalna weryfikacja

Dan Hooker, znany zawodnik UFC i były rywal Mateusza Gamrota, dał podczas sparingu bolesną lekcję popularnemu youtuberowi iShowSpeedowi, który szykuje się do możliwego starcia z niedawnym pogromcą Mike'a Tysona - Jake'iem Paulem. Nowozelandczyk nie oszczędzał przeciwnika, posyłając go na deski w trakcie treningu.

Hooker zmierzył się z popularnym youtuberem iShowSpeedem (Darren Watkins Jr.) podczas sparingu, który przyciągnął uwagę zarówno fanów MMA, jak i szerokiej społeczności internetowej. Streamer, znany z charyzmatycznej osobowości, obecnie odbywa tournée po Australii i Nowej Zelandii. W ramach przygotowań do potencjalnej walki z Jake’iem Paulem podjął treningi z czołowymi zawodnikami sportów walki.

"The Hangman" dał Watkinsowi surową lekcję, wyraźnie ukazując przepaść dzielącą amatora od profesjonalisty. Podczas starcia youtuber wielokrotnie zbierał ciosy, a jego kulminacją był nokdaun po uderzeniu w wątrobę. Mimo to Speed wykazał ogromnego ducha walki i wytrwałość, co wzbudziło uznanie publiczności. Sam sparing był jednak bardziej pokazem umiejętności doświadczonego zawodnika niż równorzędnym pojedynkiem.

34-letni zawodnik znajduje się obecnie w świetnej formie, odnosząc trzy kolejne zwycięstwa w UFC. W ostatniej walce pokonał Mateusza Gamrota niejednogłośną decyzją sędziów, co pozwoliło mu awansować na szóste miejsce w rankingu wagi lekkiej organizacji. Z kolei 19-latek z Cincinnati zaimponował fanom nie tylko w oktagonie – w biegu na 50 metrów rywalizował z amerykańskim sprinterem i złotym medalistą olimpijskim Noah Lylesem, przegrywając różnicą zaledwie kilku metrów.