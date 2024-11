Kiedy mecze polskich klubów w Lidze Konferencji? Gdzie obejrzeć?

Legia i Jagiellonia świetnie prezentują się podczas tej edycji Ligi Konferencji. Już od dawna żaden z polskich klubów nie mógł pochwalić się tak dobrymi wynikami na arenie międzynarodowej.

Zarówno zespół z Warszawy, jak i ekipa z Białegostoku nie przegrały jeszcze ani jednego spotkania w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Dzięki temu plasują się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w tabeli europejskiego pucharu. Wyżej od nich plasuje się tylko angielska potęga - Chelsea.

Już w tym tygodniu drużyny rywalizujące na co dzień w PKO BP Ekstraklasie zagrają swoje kolejne mecze w Europie. Najpierw naprzeciwko Jagiellonii stanie NK Celje. To zespół rywalizujący na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Słowenii, który do tej pory w LK wygrał tylko jedno spotkanie. Później Legia zmierzy się z Omonią Nikozja. Cypryjski klub po trzech kolejkach gry w europejskim pucharze ma na swoim koncie trzy punkty.

Kiedy mecz NK Celje - Jagiellonia Białystok? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Jagiellonia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 28 listopada. Transmisja meczu NK Celje - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18:35. Start przedmeczowego studia o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

Kiedy mecz Omonia Nikozja - Legia Warszawa? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Legia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 28 listopada. Transmisja meczu Omonia Nikozja - Legia Warszawa w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 20:50. Start prrzedmeczowego studia o godzinie 19:45 w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.