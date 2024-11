Stanowcze słowa Goncalo Feio! "Moje marzenia sięgają wyżej"

"Omonia Nikozja to utalentowana i zaawansowana technicznie drużyna" - ocenił trener Legii Warszawa Goncalo Feio przed czwartkowym meczem 4. kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory legioniści odnieśli trzy zwycięstwa i zajmują drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Chelsea Londyn.

Legia pokonała kolejno Real Betis Sewilla 1:0, TSC Backa Topola 3:0 i Dynamo Mińsk 4:0, zatem w trzech meczach nie straciła bramki. W fazie zasadniczej Ligi Konferencji prowadzi Chelsea, która też ma dziewięć punktów. "The Blues" po zwycięstwie nad armeńskim Noah Erywań 8:0 ma najlepszy bilans bramkowy 16-3.

"Tylko teraźniejszość może sprawić, że przyszłość będzie lepsza. W życiu ciągle jesteśmy poddawani próbom. Chcemy kontynuować passę. Moje marzenia sięgają wyżej niż kilka wygranych w Lidze Konferencji. Wierzę, że staną się kiedyś faktem. Skupiamy się na kolejnym meczu. Obyśmy jutro poprawili tę statystykę" - oświadczył Feio.

Natomiast Omonia ma trzy punkty, gdyż po zwycięstwie nad islandzkim Vikingurem Rejkiawik 4:0 przegrała ze szkockim Heart of Midlothian 0:2 i belgijskim KAA Gent 0:1.

"To utalentowana i zaawansowana technicznie drużyna. Widać rękę trenera. Potrafią ustawiać się inaczej z różnymi przeciwnikami, dochodzi do krycia indywidualnego, zmieniają strukturę w zależności od rywala. Przede wszystkim u siebie jest bardzo mocna. Omonia wygrała osiem z 10 ostatnich meczów u siebie. Dla nas ważna jest znajomość przeciwnika i szczególnie przygotowaliśmy się do tego starcia" - przekazał portugalski szkoleniowiec.

Od stycznia napastnikiem Omonii jest Mariusz Stępiński, który cztery razy wystąpił w reprezentacji Polski i był powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę na Euro 2016. Podczas turnieju we Francji nie rozegrał jednak nawet minuty. 29-latek w tym sezonie strzelił 10 goli.

Partnerem Stępińskiego w ataku jest doświadczony Stevan Jovetic, który w przeszłości występował m.in. w Manchesterze City, Interze Mediolan, AS Monaco, Fiorentinie czy Sewilli. Czarnogórzec był kiedyś wyceniany na 30 mln euro. Bramkarzem cypryjskiej drużyny jest 36-letni Fabiano. Brazylijczyk ma za sobą występy w FC Porto i Fenerbahce Stambuł.

"Omonia ma dobrą jakość i technicznych zawodników, którzy potrafią wygrywać pojedynki i zrobić różnicę. Mają też bardzo doświadczonego bramkarza" - podkreślił Feio.

Legia mierzyła się z Omonią w sierpniu 2020 roku w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ówczesny mistrz Cypru na stadionie przy ul. Łazienkowskiej po dogrywce wygrał 2:0. W europejskich pucharach na własnym stadionie Omonia ostatni raz przegrała w sezonie 2022/23.

"To ciężki mecz zarówno dla nas, jak i Omonii. Nie mogę się już go doczekać" - zakończył trener Legii.

Spotkanie na Cyprze rozpocznie się w czwartek o godz. 21 czasu polskiego. Transmisja meczu od 20.50 w Polsacie Sport o raz Polsacie Sport Premium 2.

IM, PAP