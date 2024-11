Pokłosie afery z Podolskim! Dwóch piłkarzy ukaranych

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy doszło do spotkania pomiędzy Górnikiem Zabrze a Piastem Gliwice. Niestety najbardziej z tego meczu kibice zapamiętali sytuacje z końcówki, kiedy to w rolach głównych wystąpili Lukas Podolski oraz Jakub Czerwiński. Komisja Ligi ukarała zawodników.

W niedziele popołudnie Górnik rywalizował z Piastem. Spotkanie zakończyło się wygraną zabrzan 1:0, ale mało kto mówił o wyniku. Wszyscy skupili się na tym, co wydarzyło się w końcówce. W doliczonym czasie gry Podolski brutalnie sfaulował Damiana Kądziora, za co dostał żółtą kartkę. Do tego dwa razy wykonał "gest Kozakiewicza" w kierunku rywali, a po meczu zamieścił kilka wpisów w serwisie X (dawniej Twitter).

Czerwiński zaś w samej końcówce dostał czerwoną kartkę za uderzenie Erika Janzy w twarz otwartą dłonią. Piłkarz Piasta przeprosił za to zachowanie.

ZOBACZ TAKŻE: Burza po słowach Guardioli! "Nie miałem tego na celu"

Kilka dni po tamtym spotkaniu Komisja Ligi opublikowała kilka komunikatów w tej sprawie.

"Komisja Ligi nałożyła na zawodnika Górnika Zabrze - Lukasa Podolskiego karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych. Zawodnik podczas meczu 16. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Górnik Zabrze - Piast Gliwice wykonał dwukrotnie "gest Kozakiewicza" w stosunku do zawodnika drużyny przeciwnej, zaś po meczu dopuścił się naruszenia norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej poprzez zamieszczenie w serwisie społecznościowym "X" szeregu wpisów noszących pogardliwe i prowokacyjne znamiona" - czytamy w komunikacie na temat Podolskiego.

Górnik szybko zareagował na to oświadczenie. Zabrzanie zapowiedzieli odwołanie od tej decyzji.

PS' Od kary będziemy się odwoływać.

PS'' Lukas widzi się z Wami już w niedzielę w Kielcach. — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) November 27, 2024

W sprawie Czerwińskiego Komisja była bardziej surowa.

"Komisja Ligi podjęła ponadto decyzję ws. Jakuba Czerwińskiego, którzy podczas meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice otrzymał czerwoną kartkę. Na piłkarza została nałożona kara 3 meczów dyskwalifikacji" - napisano.

IM, Polsat Sport