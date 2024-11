Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka męskiej sztafety łyżwiarzy

Męska sztafeta łyżwiarzy na krótkim torze przeszła do historii. Nasi zawodnicy zdobyli drugi medal mistrzostw świata dla polskiego short tracku, a pierwszy wśród panów. Dokładnie sześć lat po tym, jak srebro na 500 metrów w Montrealu wywalczyła Natalia Maliszewska. Polacy brąz zdobyli w Rotterdamie, wyprzedzając na mecie gospodarzy. Za tym medalem kryje się wiele pięknych historii. Michał Niewiński spełnia się jako wielki talent polskiego łyżwiarstwa.

Na koncie ma indywidualne medale MŚ juniorów, w PŚ również stawał na podium. Do tego pochodzi z Białegostoku, czyli kuźni polskiego short tracku. Znakomicie w Rotterdamie spisał się Łukasz Kuczyński, który jest najstarszy w sztafecie, a ma dopiero 26 lat. W barwach Biało-Czerwonych pojechali też Diane Sellier i Felix Pigeon. Obaj w kadrze znaleźli się dzięki trenerowi Polaków Gregory’emu Durandowi. Sellier miał kończyć karierę, ale szkoleniowiec wyciągnął do niego pomocną dłoń. Pigeon do Polski przyjechał na testy i został u nas na dłużej. Choć każdy jest inny, to w Rotterdamie stworzyli mieszankę wybuchową.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Przegląd Sportowy, Polsat