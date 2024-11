Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Aleksandry Mirosław

Jako jedyna z Biało-Czerwonych przywiozła z Paryża złoty medal. A przecież kwalifikacja do najważniejszej imprezy czterolecia została wywalczona w trudach. Chociaż Polka w mistrzostwach świata w Bernie zajęła trzecie miejsce, nie zdobyła upragnionego biletu do Francji. Zrobiła to dopiero w Rzymie podczas europejskich zawodów kwalifikacyjnych.

– Narzuciłam na siebie ogromną presję i gdy mi nie wyszło na MŚ, zrozumiałam, że nic się nie stało i że świat kręci się dalej. Tamte wydarzenia pozwoliły mi wrócić do małej Oli, która kochała sport i wspinaczkę – mówiła w rozmowie z nami. Do Paryża jechała jako faworytka do złota i wytrzymała presję. Również dzięki pomocy psycholog Darii Abramowicz, znanej ze współpracy z Igą Świątek. O swoim sukcesie mówiła w liczbie mnogiej („Zrobiliśmy to!”), bo za jej złotem stoi cały sztab ludzi, w tym m.in. mąż i trener Mateusz Mirosław.



Więcej o Aleksandrze Mirosław można przeczytać TUTAJ.

Oddaj głos na swojego faworyta w 90. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2023 Roku TUTAJ.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Przegląd Sportowy