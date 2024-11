Wielkie zmiany w Asseco Resovii! Którzy siatkarze zagrają w klubie z Podkarpacia?

Asseco Resovia rozpoczęła budowanie składu na przyszły sezon od mocnego uderzenia. Portal podkarpacielive.pl poinformował 11 listopada, powołując się na źródła bliskie klubowi, że nowym siatkarzem rzeszowskiej drużyny zostanie Marcin Janusz. Pierwszy rozgrywający reprezentacji Polski jest od kilku sezonów zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

– Pozyskanie Marcina Janusza o bardzo dobry strzał Rzeszowa. Jeśli ten kontrakt został już podpisany, to gratulacje dla zawodnika i dla klubu. Asseco Resovia potrzebuje spektakularnych rzeczy, a to jest spektakularne, bo Janusz jest pierwszym rozgrywającym reprezentacji Polski. Do tego dochodzi uwolnienie paszportów, co też jest istotną sprawą. Pod pewnych rozgrywających łatwiej później ściągać zawodników. Przyjmujący czy środkowi mogą chcieć z nim grać – mówił w "Prawdzie siatki" Jakub Bednaruk.

Jak sugerowali siatkarscy eksperci, ten transfer może mieć wpływ na dalszą grę w Rzeszowie innej polskiej gwiazdy. Po pozyskaniu znakomitego rozgrywającego, na pozostanie w klubie może się zdecydować przyjmujący Bartosz Bednorz, nie jest to jednak na ten moment sprawa pewna. W przyszłym sezonie w Asseco Resovii mają najprawdopodobniej nadal grać m.in. przyjmujący Klemen Cebulj i Lukas Vasina, libero Paweł Zatorski, środkowi Dawid Woch i być może Karol Kłos.

W pewnym momencie mówiło się o tym, że przez klub z Rzeszowa kuszony jest wicemistrz olimpijski Bartłomiej Bołądź, obecnie jednak atakujący Projektu jest łączony z zagranicznym kierunkiem. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że w kręgu zainteresowań Asseco Resovii znalazł się inny atakujący reprezentacji Polski – Karol Butryn. Doświadczony siatkarz gra drugi sezon w Aluron CMC Warcie Zawiercie, ale w swej karierze reprezentował już barwy rzeszowskiej drużyny (2020–21).

Plotki transferowe głosiły, że do Rzeszowa może trafić reprezentacyjny środkowy Norbert Huber z Jastrzębskiego Węgla. Innym zawodnikiem grającym na tej pozycji, którego pozyskaniem ma być zainteresowana Resovia, jest Szymon Jakubiszak, który obecnie występuje w Indykpolu AZS Olsztyn. Kolejnym siatkarzem łączonym z Rzeszowem jest francuski przyjmujący Trevor Clevenot, obecnie grający w Ziraat Bankasi Ankara. Dwukrotny mistrz olimpijski to postać dobrze znana polskim kibicom. W PlusLidze reprezentował już barwy Jastrzębskiego Węgla (2021–23) oraz Aluron CMC Warty Zawiercie (2023–24). Czy zdecyduje się na powrót do Polski?

W mediach od pewnego już czasu krąży informacja, że w Rzeszowie dojdzie po sezonie do zmiany trenera. Po roku pracy z drużyną rozstanie się obecny szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo, który najprawdopodobniej opuści PlusLigę. Jego miejsce ma zająć Massimo Botti, który obecnie prowadzi Bogdankę LUK Lublin.

Które z tych spekulacji transferowych okażą się prawdą? Kogo uda się włodarzom klubu nakłonić do gry w Asseco Resovii? Kibice drużyny z Podkarpacia z pewnością liczą na wzmocnienia przed przyszłym sezonem.