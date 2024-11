Podział punktów w Krakowie. Zagłębie uratowało remis w końcówce

Goście już od 9. minuty musieli grać w dziesięciu, gdy czerwoną kartką, za faul na Benjaminie Kallmanie, ukarany został Michał Nalepa. Dla stopera Zagłębia było to już trzecie wykluczenie w tym sezonie. Wcześniej bezpośrednią czerwoną kartkę otrzymał w meczu z Legią Warszawa, a potem dwie żółte z Górnikiem Zabrze.

ZOBACZ TAKŻE: PZPN wydał komunikat! Chodzi o selekcjonera reprezentacji

Cracovia błyskawicznie wykorzystała osłabienie rywala. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Kallman oddał strzał głową obroniony przez Dominika Hładuna. Po chwili jednak miejscowi odzyskali piłkę, David Kristjan Olafsson zagrał do Fabiana Bzdyla, który z kilku metrów trafił do siatki. Dla obchodzącego 3 grudnia 17. urodziny zawodnika "Pasów" był to pierwszy gol w jego czwartym występie w ekstraklasie. Trener Dawid Kroczek mógł być zadowolony ze swojej decyzji o wystawieniu go do wyjściowego składu.

Cracovia wciąż nacierała. W 22. minucie po strzale Mikkela Maigaarda Hładun sparował piłkę na słupek. Potem gra się wyrównała i gospodarze przed przerwą nie mieli już okazji, aby podwyższyć prowadzenie.

W 61. minucie bliski zdobycia bramki był Kallman, ale strzał napastnika "Pasów" został zablokowany przez Jarosława Jacha. Dwadzieścia minut później znakomitej okazji nie wykorzystał Mateusz Bochnak, który z strzelając z kilku metrów po podaniu od Filipa Rózgi, trafił piłką w bramkarza Zagłębia. W doliczonym czasie gry Rózga zdobył bramkę, ale nie została ona uznana, gdyż zawodnik gospodarzy był na spalonym.

W odpowiedzi Zagłębie wreszcie przeprowadziło skuteczną akcję. Marek Mróz oddał strzał zza pola karnego, Henrich Ravas odbił piłkę do boku, ale tam już czekał na nią Jach, który popisał się skuteczną dobitką.

Cracovia Kraków – KGHM Zagłębie Lubin 1:1 (1:0).

Bramka: Fabian Bzdyl (10) - Jarosław Jach (90+3).

Cracovia Kraków: Henrich Ravas – Jakub Jugas, Virgil Ghita, Andreas Skovgaard – Otar Kakabadze (59. Patryk Janasik), Patryk Sokołowski, Mikkel Maigaard, David Kristjan Olafsson - Ajdin Hasic (74. Mateusz Bochnak), Benjamin Kallman, Fabian Bzdyl (59. Filip Rózga).

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Igor Orlikowski (46. Jarosław Jach), Michał Nalepa, Aleks Ławniczak – Bartłomiej Kłudka (46. Vaclav Sejk), Tomasz Makowski (79. Dawid Kurminowski), Damian Dąbrowski, Marek Mróz, Mateusz Wdowiak – Arkadiusz Woźniak (11. Bartosz Kopacz), Tomasz Pieńko.

Żółta kartka: Filip Rózga - Dawid Kurminowski, Bartosz Kopacz, Damian Dąbrowski, Jarosław Jach.

Czerwona kartka: Michał Nalepa (9-faul)

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 9 329.

PAP