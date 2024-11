Przed nami hit 18. kolejki Betclic 1. Ligi w którym Wisła Kraków podejmie na własnym stadionie zespół ŁKS-u Łódź. Czy "Biała Gwiazda" potwierdzi niezłą formę z ostatnich tygodni i zbliży się w ligowej tabeli do Wisły Płock? Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:35.

Trzy zwycięstwa i dwa remisy w pięciu ostatnich meczach. Wisła Kraków po falstarcie na początku rozgrywek powoli wraca do formy. Piłkarze "Białej Gwiazdy" i władze klubu nie mogą pozwolić sobie na spędzenie kolejnego sezonu na zapleczu Ekstraklasy. Celem ekipy spod Wawelu jest powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce, a warunkiem koniecznym do jego spełnienia jest - regularne punktowanie.

"Biała Gwiazda" zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do Wisły Płock. W poprzedniej kolejce piłkarze Mariusza Jopa podzielili się punktami ze Stalą Rzeszów. Kibice przy Reymonta nie kryli rozczarowania tym wynikiem i kolejna strata punktów na półmetku rozgrywek może wprawić fanów Wisły w irytację.

W zdecydowanie gorszych nastrojach po ostatnich występach swojej drużyny są obecnie kibice i władze ŁKS-u Łódź. Zespół Jakub Dziółki w pięciu ostatnich meczach odniósł raptem jedno zwycięstwo, trzy razy zremisował i poniósł jedną porażkę z Ruchem Chorzów. Czy w spotkaniu z "Białą Gwiazdą" łodzianie wrócą na zwycięskie tory? Przypomnijmy, że oba zespoły w ligowej tabeli dzieli jedynie korzystny bilans bramkowy Wisły. Ekipa z Krakowa ma do rozegrania jeden zaległy mecz.

