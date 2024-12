Te mecze nie poprawiły sytuacji polskiej reprezentacji. Przed zawodnikami jednak kolejna szansa

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zanotowała fatalny rok. Poniosła największą liczbę porażek w ciągu 12. miesięcy w historii. Zakończyło się bolesnym spadkiem do dywizji B Ligi Narodów. Sytuacja jest trudna, a trener ma mało czasu. Niebawem ruszają eliminacje do mistrzostw świata 2026.

To historyczny rok dla polskich piłkarzy. Niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Biało-czerwoni po raz pierwszy spadli do dywizji B Ligi Narodów. Grali słabo i stracili aż 16 bramek w fazie grupowej. W całych rozgrywkach słabsze były tylko Bośnia i Hercegowina oraz Azerbejdżan. Teraz przed Polakami kolejne wyzwania, a już niedługo szansa na rehabilitację.

Kiedy odbędzie się losowanie eliminacji do mistrzostw świata 2026?



Już w grudniu polska delegacja uda się do Zurychu. Dokładnie 13 grudnia 2024 roku odbędzie się losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw świata 2026. To wtedy kadra Probierza pozna swoich rywali, z którymi będzie walczyła w 2025 roku o awans do najważniejszego turnieju piłkarskiego czterolecia. Mistrzostwa Świata w 2026 roku odbędą się w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Polacy losowani z drugiego koszyka



Słabe wyniki w Lidze Narodów sprawiły, że Polacy spadli do drugiego koszyka. W praktyce oznacza to, że mogą trafić na mocniejszych rywali. Z drugiej strony regulamin eliminacji ułożono w ten sposób, że biało-czerwoni w teorii powinni uniknąć największych piłkarskich potęg. O wszystkim przekonamy się 13 grudnia.

Wiele wskazuje na to, że Polacy trafią do pięciozespołowej grupy. Już teraz wiemy, że nie zmierzą się z innymi zespołami z drugiego koszyka. Ponadto odpadają takie zespoły z trzeciego koszyka jak Szkocja, Słowenia, Irlandia, Gruzja i Islandia. To może być spore ułatwienie w kontekście walki o awans.

Początek eliminacji już w marcu



Z racji tego, że Polacy trafią do grupy pięciozespołowej, to eliminacje mistrzostw świata 2026 rozpoczną już w marcu. Pierwsze terminy UEFA to 21-22.03. oraz 24-25.03. Kolejne mecze zaplanowano na czerwiec, a faza grupowa zostanie dokończona jesienią.

Bezpośredni awans na mistrzostwa świata wywalczą tylko zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach o awans wiosną 2026 roku. Jest o co walczyć. Kadra Probierza jest w trudnej sytuacji, jednak szybko dostanie szansę na rehabilitację po fatalnej grze w Lidze Narodów 2024/2025.

Trzeba poprawić defensywę



Bez dwóch zdań Polacy muszą poprawić grę w defensywie. W Lidze Narodów obrona kadry Polski była dziurawa i straciła aż 16 bramek. To bardzo słaby wynik. Pod tym względem biało-czerwoni znajdowali się w gronie najgorszych drużyn w całych rozgrywkach.

Reprezentacja Polski jest w kryzysie. Teraz powalczy o odbicie się od dna. Awans na mistrzostwa świata 2026 może być nowym początkiem oraz pięknym zwieńczeniem reprezentacyjnej kariery w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który poluje na kolejne rekordy.