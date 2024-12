Liga Mistrzów w hokeju na lodzie: Plan transmisji meczów ćwierćfinałowych

Rozpoczynamy ćwierćfinały Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie! Czołowe drużyny Europy stają do walki o miejsce w najlepszej "czwórce" rozgrywek, a kibice mogą spodziewać się niesamowicie emocjonujących starć. Transmisja wszystkich ćwierćfinałowych meczów na sportowych antenach Polsatu.

Salzburg vs. Farjestad



W pierwszym ćwierćfinale zmierzą się Red Bull Salzburg i Farjestad Karlstad. Austriacki zespół zajął ósme miejsce w tabeli fazy ligowej, zdobywając 11 punktów. Podopieczni Olivera Davida będą chcieli kontynuować swoją imponującą passę po wygranej w 1/8 finału z fińską drużyną Pelicans (7:1 w dwumeczu). Kluczowym zawodnikiem jest napastnik Peter Schneider, który zdobył 9 bramek i zanotował 13 asyst w tym sezonie. Farjestad, z kolei, awansował do ćwierćfinału po zaciętym pojedynku z Tapparą, rozstrzygniętym po dogrywce. Ich bramkarz, Maxime Lagace, jest jednym z najlepszych golkiperów w rozgrywkach, z imponującą średnią 88,9% obronionych strzałów.

Sparta Praga vs. Vaxjo



Sparta Praga zmierzy się z Vaxjo Lakers w drugim ćwierćfinale. Czesi, którzy zakończyli fazę ligową na odległym trzynastym miejscu, rozbili w 1/8 finału faworyzowanych Ocelari Trzyniec (którzy wyeliminowali z rozgrywek Re-Plast Unię Oświęcim), między innymi dzięki świetnej grze Filipa Chlapika. Vaxjo awansowało do najlepszej "ósemki" LM po minimalnym zwycięstwie nad szwajcarskim Fribourgiem. W tej edycji rozgrywek Szwedów do triumfu prowadzi ich gwiazda Joachim Blichfeld, który zdobył 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Obie drużyny są znane z ofensywnego stylu gry, co zapowiada emocjonujące widowisko.

Servette vs. Bremerhaven



Trzeci ćwierćfinał to starcie Geneve-Servette z Pinguins Bremerhaven. Szwajcarski zespół zajął dopiero czternaste miejsce w tabeli fazy ligowej, tracąc najwięcej bramek spośród wszystkich drużyn, które zakwalifikowały się do 1/8 finału. W tej fazie jednak pewnie pokonali w dwumeczu szwajcarską Lausanne (12:4). Ich liderem jest napastnik Michael Spacek, który przewodzi w klasyfikacji strzelców całych rozgrywek z 12 zdobytymi punktami, z czego aż 7 to bramki. "Pingwiny", które sensacyjnie rozbiły szwedzką Skellefteę (10:1) w 1/8 finału, liczą na Słoweńca Zigę Jeglica, który w tej edycji LM zanotował już 7 asyst. Mecz ten będzie starciem dwóch różnych stylów gry – solidnej ofensywy Szwajcarów i defensywnej siły Niemców.

Eisbaren Berlin vs. Zurych



Ostatni ćwierćfinał to pojedynek Eisbaren Berlin z ZSC Lions Zurich. Niemiecka drużyna, która wyeliminowała Sheffield w poprzedniej rundzie, ma w swoich szeregach jednego z najlepiej punktujących zawodników ligi, Leo Pfoederla, który zdobył w tej edycji już osiem punktów. Szwajcarzy, którzy zajęli wysokie drugie miejsce w tabeli fazy ligowej, zdominowali inną niemiecką drużynę - Straubing Tigers w 1/8 finału. Zurich liczy na skuteczność niezawodnego duetu Denis Malgin-Sven Andrighetto, którzy zdobyli razem już 5 bramek i zanotowali 7 asyst. Obie drużyny mają bogatą historię w europejskich rozgrywkach, co dodaje dodatkowego smaczku temu starciu.

Plan transmisji meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie (3-4 grudnia 2024 roku):

Wtorek (2 grudnia):

Sparta Praga - Vaxjo Lakers od 17:50 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

Red Bull Salzburg - Farjestad Karlstad od 17:55 w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Geneve-Servette - Pinguins Bremerhaven od 19:40 w Polsacie Sport Premium 4 i na Polsat Box Go.

Środa (3 grudnia):

Eisbaren Berlin - ZSC Lions Zurich od 19:20 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.