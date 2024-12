Nie żyje znany bramkarz. Obronił cztery karne w meczu z Barceloną

Duckadam przeszedł do historii rumuńskiego futbolu przede wszystkim za znakomitą postawę w meczu finałowym Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1986 roku, kiedy to w Sewillii Steaua Bukareszt zremisowała bezbramkowo z FC Barcelona, a on obronił cztery karne strzelane przez piłkarzy z Katalonii.

Puchar Europy Mistrzów Krajowych był poprzednikiem dzisiejszej Ligi Mistrzów, a Steaua pierwszym klubem z Europy Wschodniej ktory wywalczył to cenne trofeum.

Steaua wyeliminowała Vejle BK 5:2, Honved Budapeszt 4:2, FC Kuusysi 1:1 i w półfinale RSC Anderlecht 3:1. Barcelona w drodze do finału pokonala Sparte Praga 2:2, FC Porto 3:3, Juventus FC 2:1 oraz IFK Goeteborg 3:3 po karnych.

Na przeszkodzie w dalszej karierze sportowca stanęła rzadka choroba krwi. Wprawdzie powrócił do gry po rekonwalescencji, to jednak w 1991 roku postanowił wziąć rozbrat z futbolem.

PAP