Przed nami spotkanie, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch. W 1/8 finału zmierzą się ze sobą AC Milan i drugoligowe Sassuolo. Kiedy mecz AC Milan - Sassuolo? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

"Rossoneri" nie mogą sobie pozwolić na lekceważenie wtorkowego spotkania z liderującym w Serie B Sassuolo, ponieważ Puchar Włoch może być jedynym realnym celem podopiecznych Paulo Fonseki w tym sezonie. To trofeum, którego Milan nie zdobył od 21 lat. Ostatni raz triumfowali w 2003 roku, kiedy to pod wodzą, obecnego szkoleniowca Realu Madryt, Carlo Ancelottiego, pokonali AS Romę w finałowym dwumeczu (4:1 na Stadio Olimpico i 2:2 w rewanżu na San Siro).

ZOBACZ TAKŻE: Co ze stanem zdrowia piłkarza Fiorentiny? Są nowe informacje

Trener Milanu musi odpowiednio zmotywować swoich piłkarzy, ponieważ Puchar Włoch może być najłatwiejszym trofeum do zdobycia w tym sezonie. Choć nie są to najważniejsze rozgrywki, to jednak jest to tytuł, który warto mieć w klubowej gablocie. Dążenie do końcowego triumfu powinno być obowiązkiem dla ekipy "Rossonerich", gdyż ten puchar mógłby uratować ich sezon.

Sassuolo swój ostatni mecz zagrała z AC Reggianą. Wygrała wtedy 2:0 po bramkach Kristiana Thorstvedta oraz Samuele Mulattierego. Gracze "Neroverdi" po spadku do Serie B, skutecznie toruje sobie drogę z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. W 15 dotychczasowych meczach wygrali aż 10 razy, zremisowali cztery i przegrali tylko jedno. Są liderami rozgrywek.

Będzie to dla nich trzecie spotkanie w bieżącej edycji Coppa Italia. W 1/32 finału pokonali 2:1 Cittadellę, a w kolejnej rundzie 2:0 Lecce.

Ostatni raz w Coppa Italia obie ekipy spotkały się w 2015 roku. Było to spotkanie w ramach 1/8 finału rozgrywek i zakończyło się ono wygraną "Rossonerich" 2:1.

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan - Sassuolo?

Transmisja meczu AC Milan - Sassuolo w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.