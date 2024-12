Szokujący transfer Salaha może stać się faktem! Mówi o tym wprost

Liverpool pod wodzą Arne Slota notuje jeden z najlepszych sezonów od lat. Holender znakomicie odnalazł się na ławce trenerskiej "The Reds", ale być może niedługo wypadnie mu z talii "joker" w postaci Mohameda Salaha. Egipcjanin wprost mówi o tym, że wciąż nie dostał od klubu propozycji odnowienia kontraktu. Chętnych na pozyskanie skrzydłowego Liverpoolu nie brakuje.

Niezwykle trudny kalendarz gier Liverpoolu miał zweryfikować Arne Slota. Holender notuje jeden z najlepszych startów na ławce trenerskiej klubu z Anfield, ale mecze z Realem Madryt i Manchesterem City miały być najważniejszym testem formy i realnej dyspozycji "The Reds". Klub i trener zdali test celująco. Pewna wygrana nad "Królewskimi" i zwycięstwo 2:0 nad mistrzami Anglii sprawiły, że w czerwonej części Liverpoolu nie brakuje głosów, że zespół stać na sukces zarówno na krajowym podwórku, jak i w Champions League.

Wydawać by się mogło, że po takich wynikach fani Liverpoolu nie mogą mieć powodów do smutku. Łyżką dziegciu w beczce miodu jest jednak obecna sytuacja kontraktowa jednego z kluczowych piłkarzy "The Reds" - Mohameda Salaha.

- Jesteśmy prawie w grudniu, a ja nie dostałem jeszcze żadnych ofert pozostania w klubie. Prawdopodobnie jestem bardziej poza klubem niż w nim - mówił Mohamed Salah po meczu Liverpoolu z Southampton.

Kontrakt Egipcjanina w klubie z Anfield wygasa w czerwcu przyszłego roku, a od 1 stycznia piłkarz będzie mógł podpisać umowę z innym zespołem. Jak twierdzi sam skrzydłowy, klub wciąż nie przedstawił mu oferty przedłużenia umowy.

Takie wypowiedzi 32-latka uruchomiły karuzelę transferową w Europie i nie tylko. Media sportowe prześcigają się w materiałach związanych z potencjalnymi przenosinami piłkarza do Barcelony czy arabskiego Al-Ittihad. Zdaniem dziennikarzy "L'Equipe", Salah może jednak wybrać zupełnie inny kierunek. Chodzi o francuskie PSG. Zdaniem francuzów, Egipcjanin osobiście zna się z prezesem klubu ze stolicy Francji - Nasserem Al-Khelaifim.

"Zdarzały się jednak sytuacje, w których Paryż zaprzeczał doniesieniom, a dany zawodnik i tak podpisywał kontrakt. PSG szuka skrzydłowego na rynku od lata. To fakt. W ostatnich latach klub często pytał Liverpool ws. Salaha. Obecna sytuacja wygląda jak ostatnia szansa dla PSG" - pisze "L'Equipe"

Brak propozycji odnowienia kontraktu Salaha budzi powszechne niezrozumienie nie tylko wśród kibiców Liverpoolu. Egipcjanin jest najskuteczniejszym piłkarzem "The Reds". Tylko w tym sezonie w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach, 32-latek strzelił 13 goli, do których dołożył 11 asyst.

