Rozpoczynamy mecze 1/8 finału Pucharu Włoch. W pierwszym spotkaniu zmierzą się ekipa Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego - Bologna oraz Monza. Gdzie obejrzeć mecz Bologna - Monza? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

Klub Skorupskiego i Urbańskiego, który zajmuje obecnie ósme miejsce w Serie A, przystępuje do meczu z Monzą po pewnym zwycięstwie nad ostatnią w tabeli Venezią (3:0). W ostatnich trzech spotkaniach ligowych zdobyli sześć punktów, przegrywając jedynie mecz z Lazio aż 0:3, po tym jak przez ponad 50 minut musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce, którą jeszcze w pierwszej połowie obejrzał Tommaso Pobega. Bologna nie rozegrała jeszcze meczu w Pucharze Włoch, z powodu rozstawienia, co dało im automatyczny awans do 1/8 finału. Drużyna trenera Vincenzo Italiano będzie liczyć na wsparcie swoich kibiców na Stadio Renato Dall’Ara.

Monza, która znajduje się w strefie spadkowej rozgrywek ligowych, przystępuje do tego meczu po serii dwóch remisów w lidze, z Torino i Como (1:1 w obu spotkaniach). W Pucharze Włoch drużyna z Lombardii rozegrała już dwa mecze - wygrała z drugoligowymi Sudtirolem (1:0) i Brescią (3:1). Zespół dowodzony przez Alessandro Nestę nie będzie mógł liczyć w tym starciu na kontuzjowanego rozgrywającego - Matteo Pessinę, a także pauzującego za kartki doświadczonego obrońcę - Armando Izzo.

Gdzie obejrzeć mecz Bologna - Monza?

Transmisja meczu Bologna - Monza od godz. 18:20 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.